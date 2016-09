Nadie hace ‘pleno’ en el inicio

La Segunda División española comenzó ya a mostrar sus credenciales. El Levante, recién descendido de Primera, con una solvente plantilla, perdonó ayer ante el Nástic en Tarragona y se llevó un punto de la visita los catalanes.

El conjunto valenciano era el único que podía hacer un pleno, con tres partidos y tres victorias, pero vio cómo en los minutos finales el Nástic conseguía empater un encuentro que parecía sentenciado.

El conjunto catalán volvió a jugárselo todo a los últimos minutos, como en los encuentros precedentes y Muñiz se encargó de rescatar un punto ya que el Levante se adelantó gracias a un tanto de Chema, pero en el 84’, Muñiz conseguía el empate al anotar una falta directa por toda la escuadra. Los tarraconenses siguen sin conocer el triunfo en lo que se lleva de temporada pero, por tercera semana seguida, el empate les sabe a gloria. Y más después de que Roger malograra una clara ocasión en el 92’.

En cualquier caso y a pesar del empate, el club azulgrana se mantiene en la parte alta de la tabla clasificatoria cumpliendo el objetivo marcado en el inicio de situarse desde el comienzo de la Liga en lo más alto para conseguir el famoso ‘colchon de puntos’ clave para el ascenso de categoría. Los que no están logrando responder con la misma eficacia que los levantinistas son los otros dos equipos recién descendidos que acompañaron al Levante a finales de mayo rumbo a la categoría de plata. Tanto el Getafe como el Rayo Vallecano no conocen la victoria en los tres primeros envites ligueros.

El Getafe, eso sí, ha conseguido tres empates y se mantiene en una zona un poco más ‘templada’ de la tabla. Los azulones manejan los mismos números que el Lugo de Luis César, con tres puntos merced a tres igualadas, pero el conjunto gallego es el más goleador de la categoría con ocho tantos. La pena es que ha encajado otros ocho. Luis gusta del juego de ataque pero quiere defender mejor para asegurar las primeras victorias.

El Rayo Vallecano es la gran decepción, colista de la categoría después de tres jornadas, habiendo perdido a jugadores muy importantes, el club ya explicaba en la pretemporada que el objetivo era una transición lógica de algunos años en Segunda, pero para ello ha de mantener la categoría y, por ahora, no está demostrando ni tan si quiera argumentos la permanencia.

cuarta jornada

La Liga en Segunda no se para, como bien saben los seguidores deportivistas que hace bien poco han pasado por las 42 jornadas que machacan a los equipos de agosto a junio.

El próximo fin de semana se celebrará la cuarta jornada, y la tercera en Primera.