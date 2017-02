Nadal: "Si viviera en otro país tendría el doble de dinero, pero no sería tan feliz"

Rafael Nadal intervino esta tarde en un encuentro organizado por Banco Sabadell en A Coruña. La platea del Auditorio Gaviota (Palexco) congregó a clientes del banco, medios e invitados a pasar una hora en compañía del manacorí.

Antes de que el tenista entrase, el director de Comunicación, Ramón Rovira; el subdirector general, Pablo Junceda y el director general, Carlos Ventura hicieron una breve introducción al acto.

"Unha tarde que lembraremos sempre", dijo Junceda... ¡y qué poco se equivocaba! "Traer a nuestra tierra, Galicia, a alguien tan grande es un sueño", añadió.

Ventura, por su parte, hizo un balance del crecimiento en los últimos años del Sabadell e hizo referencia al fichaje de Nadal para la comunicación del Banco. "Retos cumplidos y buena compañía", dijo el director general en referencia al manacorí. Algo que encaja a la perfección con las ideas que quiere transmitir la entidad y que no pensaron ni un solo segundo, el tenista tenía que ser su representante.

Así comenzó un acto que se prolongó hasta las 20.45 pasadas y donde Nadal se abrió en canal, sin omitir ninguna pregunta y siendo lo más sincero del mundo.

NADAL, CONSTANCIA Y SUPERACIÓN

El manacorí fue ovacionado calurosamente por el público. Una entrada triunfal para un grande como él. Alguien que siendo grande sigue sin olvidar sus raíces, "soy feliz en España y si viviera en otro país tendría el doble de dinero (debido al bajo pago de impuestos) pero no sería tan feliz".

En cuanto a su carrera deportiva dice que se siente en el mejor momento, tanto "física, mental, como tenísticamente hablando". Y es que Rafa, tras los problemas físicos que ha sufrido en los últimos años, está pletórico y feliz de haber podido pisar de nuevo la gran final de un Grand Slam... y siendo con Federer, mejor que mejor.

"Fue una experiencia bonita, sobre todo para Federer" (risas). Aunque reconoce que "ganar un trofeo me hace feliz, pero lo que realmente me hace feliz es saber que he disfrutado en la pista". Un tenista maduro, el que este martes ha pisado el Palexco.

El manacorí, aunque dice que sigue teniendo sus particulares manías y rituales para afrontar un partido, dice que ahora disfruta verdaderamente de los partidos. Antes no, antes los nervios podían con él y necesitaba salir de esa espiral incontrolable que le oprimía. "Has hecho todo, has ganado prácticamente todo y cómo puede ser que los nervios sigan ahí", se repetía hace años cuando llegaba al hotel tras disputar un encuentro.

Entre broma y broma, en una de las preguntas le ha tenido que decir a Rovira que le repitiese la pregunta de nuevo. Él, tan campechano, haciendo alarde de que la humildad y estar en lo más alto no está reñido. Además, también habló del reciente centro de Manacor, una academia para preparar a futuros tenistas. Sin embargo, lo que él quiere primordialmente, lleguen o no a ser tenistas, es que "salgan preparados para la vida".

¿Familia? Sí, por eso le preguntó también Rovira. "Me costaría tener niños, debido a mis viajes semanales por el mundo. Y si viniesen conmigo, no sé si sería conveniente para ellos", pese a estar palabras, el tenista dice que le encantaría ser padre pero, por ahora, no lo ve como una prioridad.

Al igual que tampoco ve el Roland Garros como un objetivo. Las metas para él son semanales, le gusta no ver más allá, para luego no llevarse decepciones (lesiones, infortunios...). Aunque el Gran Slam no lo ve como objetivo, no le importaría ser presidente del Real Madrid.

"España no se puede autovender mal... estamos mejor que muchos países", dice. Además, también apela a que no son solamente los altos cargos, tampoco se hace bien cobrando en negro, aunque muchas veces sea una necesidad.

Como broche final, ha subido Marc López, compañero de batallas y amigo al escenario. Ambos protagonizarán la próxima campaña publicitaria de la entidad, como anunciaba Rovira como conclusión del acto.