Nadal jugará por el título contra el belga David Goffin

Rafa Nadal confirmó sus buenas sensaciones tras llevar parado casi tres meses y se clasificó para la final del Mubadala World Championship, torneo de exhibición que se disputa en Abu Dhabi, tras derrotar al canadiense Milos Raonic, por 6-1, 3-6 y 6-3.

El manacorí tuvo más batalla ante el norteamericano, al que derrotó en la final del año pasado de este torneo, que en la víspera frente al checo Tomas Berdych, pero mostró de nuevo un juego sólido ante un rival que suele dar poco ritmo y que había terminado la temporada 2016 a buen nivel.

Ahora, Nadal intentará cerrar este aperitivo previo al inicio de la campaña 2017 en Brisbane (Australia) con otra victoria en la final frente al belga David Goffin, que sorprendió al escocés Andy Murray, actual Nº1 del mundo, al que derrotó por 7-6 y 6-4.

Con un partido ya en sus piernas, Nadal pareció mantener el nivel que había ofrecido ante Berdych, pero Raonic fue más rival y aprovechó su opción en el segundo para alargar el partido a una tercera manga donde el español fue más sólido.

Las cosas comenzaron bien para el Nº9 mundial. De nuevo firme en la pista, no tardó en desactivar al Nº3, al que endosó un severo 5-0 de inicio. Raonic, demasiado errático y sin poder imponer su juego ante la profundidad del balear, no encontró ni siquiera soluciones en su poderoso servicio. En menos de media hora, Rafa cerraba la primera manga.

Raonic mejoró en la segunda, gracias a que su saque comenzó a funcionar. Sin embargo, fue Nadal el que tuvo la opción de poder romper, pero no aprovechó un 15-40 con 2-2. En cambio, el canadiense sí sacó partido a su primera opción al resto en el siguiente juego, un renta que no desperdició para forzar el tercer y definitivo set.

Un pequeño bajón en el saque y una doble falta de Milos Raonic, le abrieron a Rafa Nadal la puerta de un nuevo break. En esta ocasión, el zurdo de Manacor no perdonó y cogió una iniciativa que su rival ya nunca inquietó y que le permitirá pelear por su cuarta victoria en esta exhibición de Abu Dhabi tras las de principios de este año y las de 2010 y 2011. La sorprendente derrota de Murray le pone menos complicada la obtención del ‘póker’. n europa press