Muntari: “Realmente creo que vamos a salir de esta”

Sulley Muntari está convencido de que el Deportivo aún puede lograr la permanencia. Los siete puntos de desventaja respecto al Levante, que es quien marca la salvación en estos momentos, no hacen que el internacional ghanés arroje la toalla.

“Todo es posible, por eso estamos aquí, yo creo que es posible, mis compañeros creen que es posible, por eso estamos trabajando duro para conseguirlo”, afirmó el africano cuando se le preguntó si confiaba en la salvación del cuadro herculino.

“Todo es posible en esta vida, entiendo que la afición quiere que ganemos, nosotros queremos ganar por esa afición y la ciudad, estamos trabajando durísimo para permanecer en Primera División y necesitamos el apoyo de la afición”, añadió el mediocentro, quien defendió la labor que está realizando todo el equipo y aseguró que van a terminar reaccionando y salvando la situación.

“No voy a decir nada malo sobre mis compañeros. Sé que veis los entrenamientos y cómo trabajamos, es una cuestión de tiempo, de ganar algún partido y que vuelva todo a ser normal para conseguir salir de esa zona peligrosa y adelantar a los equipos que están por delante. Mis compañeros lo están haciendo muy bien y es raro ver a un equipo como el nuestro en esa posición y yo realmente creo que vamos a salir de ese bache”, manifestó.

Sufrió un calambre

El veterano futbolista no completó la sesión de ayer debido a unas molestias musculares. Sin embargo, lanzó un mensaje de tranquilidad al asegurar que “no tengo nada, todo bien, simplemente me retiré antes al vestuario porque tenía como un calambre, pero ya entreno mañana (por hoy)”, indicó.

Muntari se mostró convencido de que el parón liguero les puede venir muy bien para recuperar a los ‘tocados’ de cara al partido con el Atlético.

“Necesitamos a todo el mundo preparado para ganar partidos y conseguir el objetivo, que es permanecer en Primera”, argumentó.

En ese sentido, reconoció que los tres días de descanso que tuvieron antes de regresar ayer a los entrenamientos le han ayudado a cargar las pilas.

“Me han venido bien, hablo de mí mismo. Estos tres días simplemente fueron para quitar un poco de tensión, pero no es para relajarnos, sabemos la tarea que tenemos por delante y hay que ser humildes y continuar”, subrayó el mediocentro, quien, desde su llegada, se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Clarence Seedorf al tener que actuar por delante de la defensa, abarcando mucho terreno de juego.

“Por el sistema que estamos jugando, con tres mediocentros en forma de rombo, el espacio o ese hueco no está libre todo el tiempo, yo estoy para ayudar al equipo, ver dónde está el peligro, tapar el espacio, ayudar a la defensa. Mi objetivo es ayudar a aguantar lo que es la defensa y dar apoyo al equipo”, señaló.

Sobre su estado físico, porque llegó al cuadro deportivista después de mucho tiempo parado, comentó que “estoy mejorando todo el tiempo. Creo que es más bien una cosa de mente, no estoy pensando en mi forma física, estoy aquí para ayudar al equipo y creo que todo depende de la mentalidad y estoy preparado para ayudar cuando me llaman”, indicó. l