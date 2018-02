Muntari está pendiente de la documentación

Sulley Muntaria podría ser la gran novedad de la alineación de Seedorf. Después de dos semanas a prueba, firmó su contrato y entró en la convocatoria del técnico. Si hoy se completa toda la documentación de su fichaje, el futbolista estará en condiciones de debutar en LaLiga española.

Después de superar su periodo de prueba, el Deportivo acordó el miércoles darle la ficha que estaba libre tras la rescisión de contrato de Bruno Gama y ayer a primera hora inició los trámites para que pueda jugar esta noche. Si la burocracia no lo impide y Seedorf lo considera oportuno, el ghanés debutará ante el Espanyol.

El Deportivo confirmó que el jugador, que empezó a trabajar con el equipo el 9 de febrero, se ha convertido “en nuevo” futbolista de la plantilla blanquiazul “hasta la conclusión de la presente temporada”.

Muntari no ha tenido minutos desde abril del año pasado, cuando abandonó un partido del que entonces era su equipo, el Pescara, por los insultos racistas que había recibido del público. Posteriormente se desvinculó del cuadro italiano, con el que descendió a la Serie B tras haber participado en nueve partidos.

El Deportivo, que rescindió el contrato de Bruno Gama en las últimas horas del mercado invernal para dejar una ficha libre, buscaba entre los jugadores en paro el centrocampista defensivo que no fue capaz de incorporar en enero, y Muntari, que no cumple específicamente ese perfil, llegó al club de la mano del técnico, con el que había coincidido en el Milán.

Cuenta con 270 partidos en la Serie A, en la que ganó dos veces el título de Liga como futbolista del Inter de Milán, 38 en la Premier League inglesa y 33 en la Liga de Campeones, que conquistó también con los ‘nerazurri’. Además, fue internacional con Ghana.