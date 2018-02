Muntari: “Es un momento en que hay que sobrevivir”

Hasta su debut con el Deportivo el pasado viernes, Sulley Muntari acumulaba diez meses sin sumar minutos en loos terrenos de juego. Había disputado su último partido en abril y ni siquiera llegó a completarlo porque los insultos racistas que recibió le llevaron a abandonar el campo antes de tiempo. En verano, tras descender con el Pescara a la Serie B, se quedó sin equipo y tampoco lo tuvo en enero. Llegó al Deportivo como agente libre, convenció a Seedorf tras dos semanas a prueba, firmó el jueves su contrato como blanquiazul hasta final de temporada, fue inscrito el viernes y ese mismo día se estrenó en Riazor.

“Estoy feliz de volver al campo, feliz de jugar mi primer partido en LaLiga. Es uno de los mejores torneos del mundo, y fue emocionante, en un estadio fantástico, defendiendo a uno de los clubes históricos, al que todo el mundo conoce. Estoy emocionado”, reflexionó ayer en Abegondo.



1 Confianza

Seedorf, con el que había coincidido en el Milán le abrió las puertas del Deportivo, primero a prueba, después con contrato, y no tardó en hacerle debutar. “Aprecio la confianza,. Desde que llegué aquí he tenido un gran recibimiento de los compañeros, trabajadores, equipo médico, obviamente el cuerpo técnico, de todos. Estoy contento”, confesó.

Muntari dio su versión sobre su fichaje por el Depor. “Lo que creo que pasó es que mi representante envió mi nombre al club, cuando lo vio el entrenador fue el que dijo que me trajera, quería ver cómo estaba y cuando me lo ofrecieron no me lo pensé dos veces. Ambos, Seedorf y el club, me llaman porque, si el club dice que sí pero Seedorf dice que no, no estaría aquí y, si fuera al revés, tampoco”, expuso.



2 Convencido

Firmó hasta final de temporada y se le preguntó sobre qué hará si el Depor tiene el infortunio de descender. Él no dudó en la respuesta. “No vamos a descender. Yo voy a estar aquí y vamos a dedicar todas nuestras fuerzas a mantener al equipo en Primera. De lo que ocurra luego ya se hablará”, apuntó sobre su futuro.

Afirmó que está “entrenando muy duro, dispuesto a ayudar”, y dejó claro que no vino “para ser un espectador más sino para contribuir cuando salga al campo”.

Está centrado en el presente y ni siquiera piensa en el momento en que estará al cien por cien. “No me marco un tiempo, todo está en la mente. Lo importante es jugar juntos todos y yo estoy preparado para hacerlo en cualquier momento, en lo que se necesite, porque estamos en un momento en que hay que sobrevivir”, dijo.



3 Segunda oportunidad

Después de muchos meses sin actividad, el Deportivo le ha brindado la opción de retomar su carrera: “Me dio una oportunidad, quería ver cómo estoy, y ambos estamos contentos. El hecho de no jugar seis meses no estaba en mi mente. Lo que está en mi mente es cómo salvar al equipo”.

Muntari afirmó que tuvo más ofertas pero eligió el Depor “porque estuvo en Champions y tiene ese ADN de ser un gran club, histórico, y tiene esa mentalidad ganadora. Elegir al Depor fue demasiado fácil. Además, había un exentrenador aquí”, señaló.



4 Seedorf

Le tuvo como compañero de vestuario y como entrenador en el Milán. “Como jugador fue increíble, una inspiración tenerlo como compañero. Ahora, es un poco lo mismo pero no está en el campo. Lo que me decía hace tres años es lo mismo que ahora”, explicó.

Seedorf debutó como técnico en 2014 al frente de una plantilla en la que estaba Muntari. Ahora se ha encontrado a un técnico más experimentado: “Ha madurado mucho. Entonces (2014) aún pensaba como jugador. Ahora ha ganado experiencia, es más calmado y nos habla a todos individualmente en el equipo para sacar lo mejor de todos”.



5 Autorretrato

Así se define Muntari. “Mi aportación es estar en el campo y ayudar a mis compañeros. Mi capacidad es correr, ganar balones, asistir a los atacantes, es lo que he hecho desde que juego al fútbol. Si marco es increíble, pero mi misión es aportar equilibrio. Tenemos grandes jugadores en ataque como Lucas, Adrián, Bakkali, Andone, Fede... Ellos tienen que descansar para estar frescos”, opinó.



6 La ciudad

Le seduce A Coruña. “Llevo tres semanas, me gusta estar aquí, es bonito, tranquilo, toda la gente es cool (guay)”, dijo sobre su nueva ciudad.