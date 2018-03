El Basquet Coruña disputa esta noche en el Javier Imbroda un compromiso con poco que perder, porque se mide a uno de los gallitos y en una pista que históricamente le ha sido muy poco propicia, y mucho que ganar, porque un triunfo le mantendría, como mínimo, con dos de ventaja sobre el décimo clasificado.

Sin embargo, la empresa se presenta harto complicada. Pasado al margen (3 victorias en 12 visitas al pabellón Javier Imbroda), el presente dice que en lo que va de campaña el equipo de Alejandro Alcoba solo ha caído 2 veces en los 11 partidos jugados en su cancha: la lógica ante el líder Breogán y el día tonto del que nadie se escapa ante el Lleida (además por 15 puntos).

Igual de sorprendente que esa derrota ante el conjunto catalán lo es que, con semejante potencial ofensivo, el Melilla aparezca 12º en el ránking de anotación, con ‘solo’ 74.5 puntos por encuentro. Pero uno de los grandes logros de Alcoba es haber conseguido que esos mismos jugadores sean los segundos que menos tantos encajan (69.6). Y por eso el Melilla es doblemente peligroso: te puede amargar el día anotando o lo puede hacer defendiendo.

Dos hombres destacan por encima del resto en el plantel del cuadro norteafricano: el iniciador del juego, Dani Rodríguez (11.6 puntos, 2.3 rebotes, 3.2 asistencias y... casi siempre decisivo contra el Baquet Coruña), y el finalizador, Fran Guerra (11.9, 7,0 y 2.9).

Muchas armas

Pero hay más. Mucho más. Jugadores experimentados y de mucha calidad como Mamadou Samb (8.4 tantos y 5.4 capturas), Diego Kapelan (9.8 y 2.0), Edu Durán (6.6 y 1.5) y tres ex del BC, los versátiles Javi Lucas (4.6 y 4.0) y Pablo Almazán (8.8 y 4.9) y un Filip Djuran (4.9 y 1.6) que no acaba de arrancar, lo mismo que el base exACB Miki Servera (4.1, 1.8 y 1.9 pases de canasta), dos motivos por los que tal vez el conjunto melillense no tiene algún triunfo más.

Sin embargo, hay puntos flacos estadísticos. El actual cuarto clasificado figura antepenúltimo en robos (5.7), tiros libres (70.2%) y rebotes ofensivos (8.1). Y este último es un buen dato para el Coruña, que si en algo flaquea es a la hora proteger los balones rechazados por su aro. Por el contrario, el bloque de Alejandro Alcoba lidera el ránking de tiros de dos (54.0%) y cierra el top-5 de rebotes totales.

Dos batallas

La batalla en la pintura, con Sergio Olmos y un Edu Hernández-Sonseca que va a más –excelente su segunda mitad en el partido de la pasada semana ante el Cáceres– frente a Guerra (Fall es un obrero musculoso y escasamente dotado en ataque), y el ritmo de partido, que al Coruña le interesa lo más alto posible, se postulan como las dos principales claves).