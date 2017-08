Mucha trifulca y poco fútbol

Segundo pinchazo consecutivo del Deportivo, que, después de la derrota del pasado domingo en Oporto, ayer no fue capaz de pasar del empate frente al Oviedo, equipo de Segunda División que se presentaba ante su público.

Pese a ser un amistoso, Saltaron chispas desde el inicio. Andone se encaró en dos ocasiones con Héctor Verdés en los primeros cuatro minutos. De hecho, ambos jugadores mantuvieron su rifirrafe particular durante todo el encuentro, buscando el contacto con el otro en cuanto tenían ocasión.

A los dos minutos, el equipo que dirige Juan Antonio Anquela avisó a los herculinos con una subida por la banda izquierda y un centro sobre Pucko, pero Navarro, atento, se anticipó y despejó el balón a córner.

El cuadro coruñés no se sintió nada cómodo en el primer cuarto de hora y no fue hasta el minuto 20 cuando se hizo con el mando del balón, aunque con muchos problemas para mover el balón con fluidez y encontrar espacios en la zaga asturiana.

Uno de los jugadores más motivados del equipo local fue el exdeportivista Toché, quien realizó un desgaste físico enorme. También fue un partido especial para el blanquiazul Borja Valle, que regresó a la que fue su casa entre 2014 y 2016.

El encuentro llegó al descanso con el marcador inicial, después de una primera parte con muy poco fútbol por parte de ambas escuadras y sin ocasiones de peligro.

.

Primer disparo

Nada más arrancar el segundo tiempo, se produjo el primer disparo entre los tres palos. Christian Hernández probó su puntería desde la frontal del área, pero Tyton no tuvo ningún problema para detener el chut raso del jugador del Oviedo.

El guion del arranque de la segunda mitad fue similar al de la primera, con los locales teniendo la pelota ante un Deportivo sin chispa y con problemas para imponer su superioridad.

En el minuto 50, se produjo un nuevo acercamiento de los asturianos, con un centro a media altura al área pequeña que obligó al portero polaco a despejar de puños.

La primera acción de peligro del cuadro blanquiazul se produjo en el minuto 51, cuando Çolak colgó un saque de falta, que cabeceó fuera Borja Valle. Inmediatamente después, fue Andone quien dispuso de una ocasión, pero su disparo se marchó fuera.

Mel empezó a mover el banquillo a partir del minuto 58, con la entrada de Bruno Gama, Fede Valverde y Schär, y la salida de Andone, Mosquera y Arribas.

En el minuto 63, se produjo la ocasión más clara de los blanquiazules hasta el momento, con un remate potente de Fede Cartabia desde la frontal del área, que Juan Carlos despejó de puños.

Cinco minutos después, fue Bakkali, que acababa de entrar, quien obligó a lucirse al arquero local con un chut seco, también desde la frontal.

En el 85, Valverde enganchó una volea desde fuera del área, pero el balón se fue alto.

Y dos minutos más tarde, Bakkali tuvo en sus botas la última ocasión del encuentro, al lanzar una falta desde el lateral izquierdo. El balón se envenenó e iba ajustado al poste, pero Herrero despejó de puños. l