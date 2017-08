Mosquera mejora y ya capitanea de nuevo el grupo

Pedro Mosquera vuelve a ser uno más en el grupo. El centrocampista blanquiazul capitanea de nuevo el barco en el terreno de juego después de haber mejorado de la lesión de rodilla que se produjo en el encuentro del pasado sábado ante el West Bromwich Albion en el Trofeo Teresa Herrera.

En esa cita, el futbolista de A Gaiteira se llevó un golpe en la articulación y la contusión le impidió entrenarse con sus compañeros en las sesiones de trabajo del lunes (la primera en Abegondo y la segunda en Vilalba) y en la del martes.

En el tercer día de concentración en la localidad lucense, el capitán sí pudo estar a las órdenes de Pepe Mel en un entrenamiento de marcado acento táctico en el césped de A Magdalena.

Mosquera fue uno más en los planes del preparador deportivista tanto en los ejercicios de construcción del juego como en el partidillo con el que finalizó el entrenamiento matinal. Primero compartió centro del campo con Celso Borges y Edu Expósito y después, solo con el costarricense,

Con todo, el ‘5’ del Deportivo lució una cinta de kinesioterapia en la rodilla derecha, la que se lesionó ante el WBA días atrás, si bien podrá estar a disposición de Mel para el último amistoso de la pretemporada, ante el Tenerife este sábado en La Orotava.

Carles Gil

El que sigue al margen del grupo con el readaptador deportivo del equipo coruñés es el extremo Carles Gil, que, salvo sorpresa, no estará recuperado para la cita con el Real Madrid.

Al valenciano le persigue la pubalgia que ya arrastró la pasada temporada, aunque, eso sí, al menos ya hace ejercicios con el balón y disparos a puerta.

En los últimos minutos del entrenamiento, Carles Gil compartió estiramientos con el catalán Edu Expósito.

El centrocampista catalán, que alternará el primer y el segundo equipo esta temporada, no completó esa primera sesión del día por la carga que acumuló en el partido del martes con el Fabril ante el Real Madrid Castilla. l