El meta rumano Costel Pantilimon apuntala la portería

El portero rumano Costel Pantilimon se convirtió ayer en la última incorporación del Deportivo al cierre del mercado veraniego. El internacional llega al plantel blanquiazul en calidad de cedido procedente del Watford inglés.

El arquero de 30 años y 2,02 metros aterriza tras la lesión de Rubén Martínez, que se lastimó ayer en el pulgar de la mano derecha en la última sesión de trabajo en Abegondo.

No se conoce aún el alcance exacto de su dolencia, puesto que no será hasta hoy cuando previsiblemente el club dará a conocer el parte médico. El Deportivo, no obstante, se movió rápido para contratar a un nuevo recambio en esa demarcación. La solución pasaba por un préstamo, ya que después del último e importante esfuerzo económico que hizo el club por Lucas Pérez no había más margen de maniobra.

Dilatada trayectoria

Pese a su juventud, Pantilimon cuenta con una nutrida experiencia. Comenzó su trayectoria profesional en el Aerostar Bacau de Rumanía en 2003 y de ahí pasó al FC Timișoara de la primera división rumana, en el que empezó siendo suplente y donde debutó en el año 2007. Sus buenas actuaciones le llevaron a la Premier League, de la mano del Manchester City, por el que fichó en la temporada 2011-12, escuadra con la que logró la triple corona: Community Shield (2012), Capital One Cup y el campeaonato liguero (2014). Pese a su buen nivel vivió los tres cursos a la sombra de Joe Hart y tan solo participó en 29 contiendas.

Tras su paso por el Suderland (2014-16), con el que jugó 49 choques, recaló la campaña pasada en el Watford, donde solo disputó cuatro encuentros.

Pantilimon comenzó en las categorías inferiores del combinado rumano y debutó con la absolut, con la que ha jugado 25 encuentros, el 19 de noviembre de 2008 ante Georgia. Actualmente se encuentra concentrado con el deportivista Florin Andone con el combinado rumano. l