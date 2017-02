Messi rescata al Barcelona en el Calderón ante un Atlético mejor

El FC Barcelona se llevó tres puntos de oro para asaltar lo alto de la tabla de LaLiga después de ganar (1-2) a domicilio al Atlético de Madrid en la jornada 24, un duelo en el que los rojiblancos merecieron más ante un rival que sobrevivió a las dudas gracias a un tanto de Leo Messi en el minuto 87.



El argentino volvió a demostrar que no le hace falta un gran juego de su equipo para marcar la diferencia e hizo el tanto de la victoria del conjunto culé, que con estos tres puntos asciende hasta la primera posición.



Apenas tres minutos le hicieron falta al Atlético para efectuar la primera llegada al área rival con Carrasco a la cabeza, en una jugada que acababa en un fuera de banda y a la que seguía otra importante oportunidad en un balón muerto que le caía a Godín y que este enviaba alto por encima de la portería defendida por Ter Stegen.



El FC Barcelona se veía encerrado, ya que el medio campo y la delantera del equipo no recibía balones con los que poder iniciar una jugada y crear peligro al cuadro dirigido por Simeone, que con los minutos demostraba estar bien plantado y con la mentalidad de enfrentarse a un rival serio. Los de Luis Enrique, muy fríos y recordando la imagen mostrada en el Parc des Princes de París, se limitaban a cometer faltas que pudiesen frenar el ansia colchonera de lograr el primer gol de la tarde en un Calderón lleno hasta la bandera.



No se habían cumplido los veinte minutos de juego cuando el Atlético de Madrid comenzaba un fuerte asedio al área azulgrana, que prolongaba durante toda la primera mitad otorgando un gran protagonismo a los centrales Piqué y Umtiti. Sin embargo, el héroe en esos primeros cuarenta y cinco minutos era, sin lugar a dudas, el meta alemán Marc André Ter Stegen, que detenía en numerosas ocasiones los duros golpes del ataque rojiblanco. Tras la reanudación, el Barça se mostraba mucho más incisivo.



La primera diana llegaba en el minuto 63, tras un lío en el área rojiblanca en el que participaban todos los jugadores del Barcelona, siendo Rafinha el que finalmente empujaba el balón. A pesar de venirse arriba tras el gol, los de Luis Enrique veían como la insistencia del Atlético tenía su recompensa y Diego Godín, a la salida de una falta escorada, cabeceaba para hacer el tanto que volvía a poner las tablas.



Finalmente, Leo Messi, anotaba el gol de la victoria visitante tras un balón colgado al área que recogía Umtiti para posteriormente ceder a Suárez que dejaba el balón al de Rosario, quien la empujaba a placer, poniendo el 1-2 que se tornaba definitivo. El Barça sobrevivió a un Atletico, que se aleja del tren de cabeza, y que tuvo menos descanso por el viaje a Leverkusen.