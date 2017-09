Mel: “Tengo plantilla para hacer una temporada digna”

Pepe Mel está satisfecho con la plantilla con la que cuenta tras el cierre de mercado. Las llegadas de Lucas Pérez y la del guardameta Costel Pantilimon tras la lesión de Rubén Martínez han supuesto un buen broche a dos meses de negociaciones y de operaciones para tratar de armar la mejor escuadra posible.

Un total de 25 fichas, la única pega para el preparador, que reconoció que “lo ideal” es “no tenerlas todas ocupadas” para darle “algo de vida a la cantera y a la gente joven”. Pero, en este caso, “el mercado manda” y la baja del de Coristanco, unido a frustradas salidas como la de Saúl García, motivaron este desenlace.



1 Plantel de garantías para este curso

Aseguró que cuenta con los mimbres idóneos para vivir una campaña más tranquila. “Tengo la suficiente plantilla entre manos para hacer una temporada digna”, comentó el míster, que cree que todo lo que no sea esa situación será “un fracaso personal”.

Este plantel es el resultado de la gestión de la secretaría técnica, encabezada por Richard Barral, al que ensalzó, destacando la forma en la que resolvió el problema que surgió casi al cierre de mercado en la portería. “Richard hizo un trabajo fantástico, el poder de reacción era muy limitado y la situación económica también. Es para felicitarle por el poder de reacción que tuvo y el buen trabajo realizado para sacar al portero del Watford”, apostilló el preparador.



2Miras más altas para los herculinos

El Deportivo tiene que “aspirar a lo máximo”, todo lo que no sea eso “es de cobardes”. De sus palabras se desliza un punto más de obligación. “Tenemos que responder a las exigencias que tiene este club y las exigencias tienen que ser de equipo ganador. El entrenador está contento, cómodo, a gusto con la plantilla que tiene”, comentó.



3El cuerpo técnico, responsabilizado

Mel quiso dejar claro que tanto él como su cuerpo técnico son conscientes del empeño que ha hecho el Deportivo y ahora quieren corresponder todo ese trabajo en el campo. “No me escondo, el club ha hecho un esfuerzo, la secretaría técnica con Richard un buen trabajo y ahora me toca a mí”, asumió el preparador.

La presión es algo inherente al entrenador y el técnico blanquiazul desveló que él es el primero que se la impone y que esta no ha aumentado con la llegada de Lucas Pérez, que dará un punto más al equipo en ataque. “Ojalá que la presión sea con Messi o Cristiano en el equipo. El problema es cuando tienes la misma presión y fubtolistas de otro nivel”, aseguró el técnico.



4 Lucas Pérez, un deseo cumplido

La parroquia blanquiazul y el propio míster ansiaban la llegada de Lucas Pérez, “un empeño personal del presidente”. “Tenía tenía la certeza de que iba a venir y al final lo consiguió”, admitió Mel, que subrayó que cuando Tino Fernández “tiene algo metido en la cabeza al final lo consigue”.

En cuanto a Lucas, el técnico que le hizo debutar con el Rayo Vallecano, ve positiva esa ilusión surgida en torno a su figura, pero aclaró que le dará más responsabilidad.

“Ahora sabe que no puede defraudar, tiene que trabajar duro”, advirtió Pepe Mel, que salientó también el cáracter del de Monelos: “Es algo que necesitamos”. No obtante, aunque es consciente de que los aficionados están deseando verlo de nuevo en Riazor, se mostró prudente. “Su bagaje de pretemporada es cero, así que hay que medir bien los tiempos porque a Lucas lo hemos firmado para toda la temporada, no solo para la Real Sociedad”, corroboró el técnico.

Asimismo, aclaró que pese a que los brazaletes de capitanes ya están asignados, asume que el ariete coruñés será alguien importante en el vestuario. “Hay capitanes que no llevan brazalete. Quiero gente con carácter dentro del campo y fuera”, zanjó.