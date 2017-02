Mel y la obsesión por el balón

Pepe Mel lo dejó claro desde el inicio de su primer entrenamiento como técnico del Deportivo: “El balón es importante”.



Con esta premisa trabajó en su debut en Abegondo el nuevo entrenador del conjunto blanquiazul y su cuerpo técnico, compuesto por Roberto Ríos, como su segundo, y David Gómez, preparador físico, que trabajó junto al anterior preparador de la ‘era Gaizka’, Julio Hernando.



Un entrenamiento que no distó mucho de los vistos anteriormente a las órdenes del preparador vasco en el aspecto meramente operativo, pero sí que dejó claves del carácter distinto de Mel.



Un entrenador que no dudó en parar en varias ocasiones los ejercicios cuando los jugadores no hacían lo que quería y que, tras cada minuto de recuperación, reunía a los futbolistas para pulir detalles.



En un primer trabajo de posesión insistía en que la pelota “se pierde, no se regala”. “Y si la pierdo hay que robarla, no mirarla”, exigía el preparador.



También subrayaba el problema que suponía no tener la posesión. “Si no tengo el balón voy al compás del otro equipo”, reconocía Mel. En el momento en el que un plantel recuperaba el esférico la premisa era darle velocidad al mismo. “Moved rápido el balón. No podemos dejar que llegue el rival, si no estamos muertos”, advertía el técnico.



El preparador aprovechó durante la sesión, además, para tener pequeñas charlas aparte con algunos jugadores de la primera plantilla. Fue en el caso de Bruno Gama, Sidnei, Andone y el guardameta Davy Roef.



Tras realizar la primera parte del entreno en el campo tres de entrenamiento, los jugadores se desplazaron al dos para disponerse en dos equipos. En un plantel estaban: línea de cuatro con Juanfran, Monsalve, Arribas, Luisinho; medular compuesta por Borges y Bergantiños y volantes con Gil por la derecha y Marlos por la izquierda; Çolak en la mediapunta y Joselu arriba. El otro lo formaba una defensa con Laure, Sidnei, Arribas y Navarro; centro del campo para Mosquera y Guilherme; alas para Ola John (alternando con Kakuta) y Bruno, Fayçal en punta y arriba Andone. Dos esquemas con titulares y suplentes, si nos atenemos a los onces de Garitano, pero en los que podrían estar los mimbres del once ante el Atlético.