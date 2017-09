Mejores, pero con cautela

La llegada de Lucas Pérez espoleó el cierre de mercado veraniego del Deportivo. Dos meses frenéticos de actividad en la Plaza de Pontevedra y una lista de 25 fichas. Una plantilla más larga de la deseada por Pepe Mel.

Diez altas, siete bajas y un nuevo plantel a examen. En las redes sociales de este diario (Facebook, Twitter e Instagram) lanzamos una encuesta exprés para conocer las impresiones de la grada



1¿Quién es el fichaje estrella?

La llegada más ilusionante, como cabría esperar, fue la de Lucas Pérez. Del más del centenar de participantes en la encuesta, el 70 % aseguró que la cesión del delantero de Monelos fue la mejor de las noticias. En segundo lugar, con el 24 % de los votos, se sitúa Fabian Schär. El internacional suizo, titular en los dos primeros choques ligueros, ha convencido al respetable. Curiosamente por encima de otros nombres que aparecen como Bakkali o Valentín, la afición subraya que es el fichaje estrella, como atesoran los más de 26.000 abonados con los que cuenta el club herculino.



2¿Cuál fue la salida más dolorosa?

Más de la mitad de los encuestados considera como el adiós más doloroso el de Álex Bergantiños (que se marchó en calidad de cedido al Sporting de Gijón). En segundo lugar sitúan a Lux, que abandonó el club tras seis años. Asimismo, varios apuntan que en el caso de marchas como la de Pablo Insua, lo peor fue que no tuvo una despedida. No obstante, también hay muchos aficionados que opinan que no hubo ningún adiós especialmente doloroso.



3¿Tenemos mejor plantilla que el año pasado? ¿Por qué?

El 76 % de los seguidores consideran que la Secretaría Técnica ha hecho su trabajo y que el club cuenta con un plantel más competitivo con respecto al curso pasado. Vuelven a salir nombres como Schär y Lucas Pérez, que personalizan ese paso adelante, al que se une el de Fede Cartabia. Asimismo, una amplia mayoría entiende que hay mayor calidad en todas las posiciones del campo, aunque avisan de que el equipo cojea en el centro del campo y piden cautela. La minoría que opina que el equipo es peor cree que no se está apostando por la cantera y que los jugadores no gozan de continuidad.



4¿Cuál tiene que ser la meta este curso?

La parroquia blanquiazul está cansada de tantos finales de liga taquicárdicos y marca como objetivo prioritario que el equipo no sufra.

La meta es que, después de cuatro años de penurias salvándose casi sobre la bocina, el Depor sea capaz de lograrlo lo antes posible. Otro reto es que el equipo termine entre los puestos ocho y doce de la tabla, un anhelo que ya señaló en su momento Guilherme. Un porcentaje pequeño de los seguidores indican que, si se gestiona bien el equipo, habría que pelear por algo más que ocupar la mitad de la tabla.

Que la plantilla se estabilice, que sigan aumentando los jugadores en propiedad y que se mantenga el equipo en Primera son claves para que, en un años, el Deportivo pueda volver a Europa, argumentan los más optimistas.

Un pequeño grupo de los encuestados va más allá y alegan que, a la vista del plantel de cara a esta temporada, el Deportivo tendría que pelear por entrar en la Europa League. Apelan a que las metas tienen que ser de inicio más altas y a que ya habrá tiempo de ir bajando las pretensiones competitivas.