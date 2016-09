Los médicos deciden esta tarde si dan el alta a Navarro

Los servicios médicos del Deportivo determinarán esta tarde, tras el entrenamiento del equipo coruñés en Abegondo (el primero específico para la cita con el Leganés) si el lateral izquierdo Fernando Navarro está en condiciones de entrar en la lista de convocados de Gaizka Garitano para la quinta jornada del campeonato de Liga.

Es el único futbolista del Deportivo cuyo concurso es dudoso. El lateral catalán comenzó la temporada como titular en los planes del preparador vasco, pero no pudo estar a sus órdenes en los dos encuentros más recientes, ante el Athletic de Bilbao y el Leganés.

Navarro formó parte del once en agosto ante el Eibar y el Betis y completó ambos encuentros en el césped.

A finales de mes, días después del choque con el conjunto andaluz, el Deportivo comunicó un parte médico en el que indicaba que el lateral presentaba unas molestias en pierna izquierda secundarias a un pequeño edema muscular en el sóleo. Desde entonces, el internacional deportivista estuvo fuera del grupo hasta el pasado domingo. En el entrenamiento previo al partido ante el Alavés, Navarro se ejercitó con normalidad a puerta cerrada en el estadio municipal de Riazor.

El futbolista también pudo completar con normalidad la sesión de ayer, al mismo ritmo que el resto de los jugadores que no fueron titulares en el partido de Mendizorroza.

Esta tarde probará de nuevo y todo apunta a que puede recibir el alta médica a tiempo para el partido con el Leganés. En su ausencia, Luisinho ha ocupado el lateral izquierdo.