Mazazo para el Fabril

El Deportivo Fabril cayó de forma estrepitosa ante un Valladolid B que se está haciendo fuerte en casa. Los deportivistas gozaron de ocasiones para incluso ganar pero les condenó groseros fallos en defensa, sobre todo en el segundo gol. Partido para olvidar de los centrales.

La primera parte empezó igualada, con más toque por parte del Fabril pero con más empuje e ímpetu´el Valladolid B. Los visitantes llegaban tocando pero adolecieoron de falta de pegada. El único gol de la primera parte fue un remate de cabeza de Mario en el segundo palo tras un saque de esquina. Corría el minuto 23.



El gol marcó un antes y un después de este primer acto. Antes del gol el juego tenía alternativas y llegadas por ambos bandos. En el minuto 5 Apa puso un balón al área que Salisú remató con la cabeza pero paró el portero Francis. En el minuto 10 reacciónó el Fabril con un centro de Galán que Denis tocó lo justo para impedir que Pinchi rematara a bocajarro. En los minutos 21 y 22 se produjeron dos jugadas muy parecidas con Luis Suárez como protagonista, primero disparó cruzado estrellando el balón al lateral de la red y en el segundo remate detuvo sin problemas Francis. Fue el preludio del gol ya descrito. A partir del gol se inició el monólogo del Fabril. En el minuto 33 un centro desde la derecha de Galán al que Jardel no llegó por poco en boca de gol; en el minuto 36 Galán volvió a centrar desde la derecha y tras varios rechaces, el último de Romay se fue fuera; tres minutos más tarde, en un córner también botado desde la derecha, Denis, de puños, se la quitó a Jardel cuando iba a rematar de cabeza. y en el 40 Jardel disparó desde la frontal del área culminando una jugada colectiva pero su chut se fue fuera. Un minuto después llegó la ocasión más clara del Fabril, tras un fallo de Salisú, Jardel robó el balón y disparó a bocajarro pero le molestaron los defensas blanquiviolestas y el balón se marchó ligeramente desviado. Los de Gustavo Munúa merecieron empatar o incluso ir por delante en esta primera parte pero se fueron a vestuarios con el marcador en contra.



Tras el descanso el Fabril salió decidido a buscar el empate y a los tres minutos tuvo una muy buena ocasión, gran jugada de Jardel que tras irse de varios jugadores se la cedió a Romay que, en vez de remachar a gol, se fue hacia atrás hasta que perdió el balón. Dos minutos después en otro ataque visitante llegó la expulsión de Mario que entró por detrás a Jardel. Cuando parecía que todo sería más fácil para los gallegos, llegó un fallo infantil en defensa, en un contragolpe del Valladolid, sin convicción porque solo iba Luis Suárez en esta jugada, los dos centrales, One y Quique y el portero se liaron, no la cogió ninguno y Luis Suárez se fue solo y marcó sin oposición. Malentendido que pagaron muy caro en lo que fue un fallo increíble. Reaccionó el Fabril porque jugaba con uno más y a los tres minutos redujo distancias.



El gol del Fabril

Un remate de Luis Fernández desde fuera del área tocó en un defensa, despistó a Denis y el balón se acabó metiendo al fondo de las mallas. En el minuto 61, Romay volvió a disparar desde lejos y el balón se fue rozando el larguero. Dos minutos después fue el Valladolid el que replicó con una falta al borde del área que Domínguez botó y el balón se fue ligeramente alto. En el minuto 68 otra ocasión clara de los locales que tras fallo de One (muy desacertado el central blanquiazul) recuperaron el balón y Javi Pérez se plantó solo ante Francis pero no acertó a marcar. Otra vez Romay se quedó solo ante Denis en el minuto 77 pero se entretuvo mucho y al final le rebañaron el balón. En el 81 y en el 83 los locales tuvieron otras dos ocasiones, la primera la detuvo Francis con suspense al pararla con una sola mano y en la segunda un centro desde la izquierda que Caballo despejó mal y casi se la cuela en su propia portería pero lo evitó Francis. La última ocasión del partido fue para el Fabril, fue una escapada de Ortuño en el minuto 87 que encaró a Denis pero el portero local le aguantó bien y acabó despejando a saque de esquina. Los minutos finales fueron un acoso final de los deportivistas pero no se movió el marcador.