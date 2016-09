Más que una injusta derrota

El Deportivo cayó en Riazor de manera injusta en un partido de los que suele definirse como de ‘cero a cero’. Los de Garitano no jugaron su mejor encuentro y a buen seguro que no buscan excusas, pero la derrota se fue fraguando poco a poco con múltiples factores que hicieron que el partido se desequilibrase hacia el bando visitante.

A pesar de que ambas escuadras ponían todo el interés en no permitir ni una sola fisura en sus esquemas, las imprecisiones lógicas de la tercera jornada liguera propiciaban balones hacia las áreas que las defensas cortaban con toda celeridad.

A los diez minutos Andone cabeceaba un balón bien servido por Carles Gil desde el flanco derecho que el meta vasco, Kepa, enviaba por la línea de fondo. A la salida del córner era el gigante Albentosa el que conseguía poner un testarazo que también se marchaba sobre el larguero.

En el minuto 18 Raúl García lesionaba a Joselu y comenzaban los males del Deportivo. El futbolista elegido para suplir a Lucas tenía que abandonar el terreno de juego después de recibir una dura y fea entrada del jugador decisivo del encuentro, ya que no solo se cargó al delantero blanquiazul, sino que además anotó el único tanto del choque que subió al marcador.

El Deportivo encajó el golpe de perder a uno de sus referentes como pudo. Había intensidad, pero también imprecisión por parte de los dos conjuntos, eso sí, más fácil para el que defendía con uñas y dientes, el Athletic.

Después de un par de jugadas de ataque sin premio y varios movimientos dignos de mención de Andone, sobre todo en el 33, en el que la defensa vasca enviaba a córner un disparo que podría haber buscado la meta con peligro, el encuentro comenzaba a caminar hacia el descanso. Ahí se rompió todo, cuando, a los 40 minutos, apareció Raúl García, quien desde 31,8 metros ensayaba un potente disparo que se colaba por toda la escuadra de Lux sin que el arquero pudiera hacer nada por parar la pelota.

Se rompía la igualada, el partido, y se llegaba al intermedio con malas sensaciones que se agravaron casi tan pronto como se reanudaba el encuentro.



Segundo tiempo

El Athletic se agazapaba de salida para buscar la contra de la sentencia. El Depor ponía corazón, pero no conseguía finalizar un buen número de jugadas. No obstante, si alguien buscaba la portería contraria, eran los hombres de Garitano, que se desgañitaba en la banda dando instrucciones a sus jugadores.

En el 54 llegaba la otra noticia nefasta del choque cuando Sidnei, en una carrera con Aduriz, se echaba la mano a la pierna con visibles gestos de dolor. El cambio era obligado en el colmo de la mala suerte, dos sustituciones y ambas por lesiones.

En el 67 debutaba Marlos Moreno, quien intentó en varias accines desequilibrar por su velocidad y su bajo centro de gravedad. Garitano ponía todas sus armas sobre el terreno de juego y el choque se encaminaba hacia un final en el que el Depor, al más puro estilo de San Mamés, buscaba el empate a base de ‘arreones’. Mientras, en la caseta visitante, Valverde iba haciendo sus cambios con toda la ventaja, afianzando a su equipo en el medio del campo y la defensa y olvidándose de atacar, solo, si acaso, si aparecía un contra de la que sacar partido.

No llegó esa acción vasca, pero sí lo que tendría que haber sido el empate del Deportivo, por justicia y, sobre todo, porque la jugada era absolutamente legal. A los 85 minutos Florin Andone conseguía salir de la línea defensiva del Athletic en línea, sin meterse en fuera de juego, controlaba limpiamente el balón y cruzaba la pelota batiendo al meta bilbaíno. El colegiado, a instancias de su asistente, invalidaba la jugada, perjudicaba claramente al Deportivo, le privaba de un punto y hacía que este encuentro quede como algo más que una injusta derrota. Dos lesionados, sin puntos y una impotencia absoluta.