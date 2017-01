Mario y Jaume Costa, orgullosos de ampliar su compromiso tres años más

Mario Gaspar y Jaume Costa, que acumulan 10 y siete temporadas en el Villarreal, respectivamente, se mostraron ayer orgullosos de renovar su contrato hasta 2023 y 2021. Ambos futbolistas firman por tres temporadas más, ya que finalizaban contrato en 2020 y 2018, según informó la entidad castellonense en su página web.

El lateral derecho alicantino Mario Gaspar tan solo tenía palabras de elogio hacia el club tras firmar su renovación: “Estoy muy contento. Es un orgullo pertenecer a este club que me lo ha dado todo. Me he formado como futbolista y como persona. Espero estar a la altura de lo que representa esta camiseta”.

Mario, que ahora tiene 26 años, espera seguir muchas más temporadas y si es posible hasta el final de su carrera futbolística: “Estoy muy a gusto aquí. Siempre me han tratado muy bien y hacer toda mi carrera aquí sería un bonito broche. Aún quedan muchos años, pero ojalá sea así”.

El ‘2’ del Villarreal pidió un deseo que espera cumplir en un futuro no muy lejano: “Ojalá que en estas temporadas podamos conseguir un título. El año pasado ya estuvimos a punto de llegar a una final. Tenemos que trabajar para que algún año caiga a nuestro favor”.

Por su parte, Jaume Costa, que ahora tiene 28 años, también se mostró muy ilusionado con esta renovación: “Estoy muy orgulloso y muy agradecido al club. Me dieron la oportunidad en un momento muy difícil para mí. Intentaré devolver ese cariño que me dan todos los días con trabajo y con ilusión. He renovado hasta el 2021, pero no me marco metas y quiero acabar aquí”.

Para el lateral izquierdo valenciano es un acierto que el club castellonense apueste por renovar jugadores que están ofreciendo un gran rendimiento: “Es importante que renueven jugadores. Se está demostrando que se están haciendo las cosas bien. Hemos adoptado unos automatismos que hacen muy bien al equipo defensivamente. A partir de ahí, los que han venido también han sumado muchísimo”.

Para finalizar, el ‘11’ amarillo lamentó la eliminación copera, aunque mira el futuro con optimismo: “La Copa era una competición ilusionante. Nos tocó un rival muy complicado. Fuimos a por todas, pero el equipo tiene que mirar hacia delante porque estamos muy bien tanto en LaLiga como en Europa. Intentaremos llegar a una final, que sería muy bonito para todos”.



viaje del 'submarino'

El Villarreal, que mañana se enfrentará al Deportivo en Riazor a las 20.45 horas, aterrizará esta tarde en Alvedro.

La expedición castellonense tiene previsto llegar al aeropuerto coruñés a las 18.30 horas. El ‘Submarino’ se concentrará en el hotel Hesperia Finisterre.