Marcelino: “No estoy loco ni soy un asesino”

Marcelino García Toral señaló ayer que ni está “loco”, ni es un “asesino” y “sólo” es un entrenador de “fútbol”, tras los duros ataques recibidos del presidente del Rayo de Vallecano, Martín Presa, que lo comparaba con el piloto suicida del avión de Lufthansa que causó la muerte de más de un centenar de personas en un accidente aéreo.

“Las últimas cosas que he oído me han obligado públicamente a intervenir para pedir al señor Martín Presa que se retracte de sus comparaciones en sus declaraciones entre mi persona y un individuo que se llevó a tantas personas. No estoy loco, ni soy un asesino, solo quiero ser un entrenador de fútbol. Si no rectifica, tomaré alguna decisión”, declaró el extécnico del Villarreal en una rueda de prensa.

Sobre la rectificación que realizó este mismo martes el presidente del Rayo, Martín Presa, acerca de sus declaraciones contra el técnico español, Marcelino García Toral señaló que sus disculpas deben de “ser diferentes”.

El asturiano reconoció que él tiene la conciencia “limpia” y que en “ningún” momento alteró la competición, en referencia a la última jornada de LaLiga de la temporada pasada, en la que el Villarreal cayó ante el Sporting, resultado que provocó el descenso del Rayo.

Del mismo modo, reconoció que a pesar de su destitución repentina del Villarreal en el mes de agosto, su relación con el presidente Fernado Roig es “cercana”, tras un proyecto con unos “magníficos” resultados. “El pasado domingo decidí llamar a Fernando Roig y me reconoció mi honradez y profesionalidad. El presidente me autorizó para hacerlo y tengo que agradecerle sus palabras”, confesó.

Asimismo, el asturiano consideró que llegó a un momento en el que la “visión” del cuerpo técnico no coincidía con la del club, después de una temporada “maravillosa” donde consiguieron el cuarto puesto y la clasificación para la Champions League. “Son ciclos que se finalizan y a pesar de mi marcha, creo que no se ha debilitado el equipo”.