Manuel Pablo: “Lo del sábado en Riazor será un verdadero drama”

Manuel Pablo espera un partido de alta tensión este sábado entre Deportivo y Las Palmas, sus dos exequipos. Un duelo de necesitados, de dos escuadras que luchan por no ocupar plazas de descenso.



Pese al cariño que le une a ambos cree que uno de los conjuntos no podrá evitar la pérdida de categoría. “Es un verdadero drama lo que vamos a ver porque los dos equipos están en una situación muy complicada. Parece que el descenso ya se ha quedado para cuatro equipos, aunque el Málaga se ha quedado un poco descolgado, y que todo se va a reducir a pelear contra el Levante por la plaza de salvación”, indicó en una entrevista concedida a ‘Canarias7’.



Para él “desgraciadamente Deportivo y UD están ahí metidos de lleno”. “Será complicado que se escapen los dos, como sería mi deseo. Es una situación muy desagradable, porque avanzan las jornadas y todo se sigue complicando”, declaró el lateral.



Los blanquiazules llevan tres técnicos esta temporada y Las Palmas cuatro, algo que no se ha traducido en mejores resultados, como admite el futbolista isleño.



Cambios de banquillo

“Todo está saliendo mal y los cambios de entrenador tampoco parece que hayan tenido efecto. Aquí se está sufriendo mucho por el Deportivo, hay nervios y tensión, la afición lleva varias temporadas al límite”, describió. También está la moral baja en Gran Canaria. “Empiezas la temporada mal, no reaccionas, se descuelgan equipos por arriba, llegan las prisas, no te sale nada... Así es el fútbol. Y pasa lo de siempre, cambias de entrenador, pensando que será la solución, y no siempre es así. Por lo menos, en el Deportivo y la UD no ha servido para salir de abajo”, remarcó el zaguero, actualmente ejerciendo como entrenador en prácticas en el Fabril.



Duelo de nervios

La mala situación de ambos motiva que Manuel Pablo crea que “los nervios serán inevitables” el sábado. “Se juegan muchísimo, son rivales directos, ya estamos en el tramo final de la temporada, el que pierda se va a complicar muchísimo la vida y el empate tampoco serviría de mucho”, incidió.



Considera que “los dos saldrán a ganar” y, bajo su punto de vista, “el que logre imponer su juego, y no salga a depender de lo que haga el otro, tendrá más opciones”. Pese a todo, considera que “va a estar muy igualado”. Un duelo en el que tendrá, en cierto modo, el corazón dividido. “Lo que quiero que es que se salven los dos, pero está muy complicado”, subrayó. Aunque desearía un empate y que el punto “les valiera para seguir y verse las caras la próxima temporada en Primera” no le parece “muy posible”. Y es que, a pesar de la mala campaña que están cuajando ambos, cree que merecen seguir en LaLiga, pues no la concibe sin ellos: “Tanto UD como Deportivo tienen su sitio en Primera División. Sería muy duro no seguir en la máxima categoría para el club que no pueda mantenerse, por todo lo que eso conlleva”.