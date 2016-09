El Manchester United de Mourinho cierra una semana para olvidar

El Manchester United perdió (3-1) en la jornada inglesa de ayer contra el Watford en la quinta jornada de Premier League, cerrando una semana en la que también cayeron en la Europa League, mientras que el Tottenham logró vencer (1-0) al Sunderland y continúa invicto en liga, ascendiendo a la tercera plaza.

Los de José Mourinho no supieron aprovechar su dominio de la posesión y apenas inquietaron la meta defendida por Heurelho Gomes. El Watford tuvo más acierto para acabar brindando a su afición la victoria (3-1) gracias a los goles en el tramo final de Camilo Zuñiga y Troy Deeney, que acompañaron a la diana inicial de Etienne Capoue.

El tanto de Marcus Rashford en la primera llegada peligrosa mancuniana, pasada la hora de choque, fue la mejor noticia para los ‘red devils’, que en los últimos ocho días cayeron en el derbi de Manchester (1-2) contra el City y en Rotterdam frente al Feyenoord (1-0) en Europa League. La próxima jornada recibirán al vigente campeón, el Leicester City, en Old Trafford.

Por su parte, el Tottenham recuperó las buenas sensaciones tras el asalto del Mónaco (1-2) a Wembley en ‘Champions’. Los de Mauricio Pochettino demostraron esta vez una superioridad aplastante en el juego que no se tradujo en goles.

Con una posesión de más del 70% y multitud de llegadas al área de Jordan Pickford, los ‘spurs’ únicamente lograron vencer por la mínima (1-0) al Sunderland gracias al gol de Harry Kane, que terminó lesionado.

En el resto de encuentros de la jornada, el Crystal Palace goleó (4-1 con Tomkins, Dann, McArthur, Townsend; Arnautovic) con superioridad a un Stoke que sólo pudo maquillar el marcador en el descuento y el Southampton venció (1-0) al Swansea con un solitario tanto de Charlie Austin. La diana del internacional inglés decantó un partido en el que los ‘saints’ perdonaron en varias ocasiones al conjunto galés.