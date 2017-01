El mal tiempo obliga a cancelar la novena etapa

La novena etapa del Dakar fue anulada debido a un desprendimiento de tierra ocurrido que afectó a la localidad de Volcan, dejando varias víctimas entre la población local y daños materiales considerables.

“El desprendimiento de tierra que ha tenido lugar sobre las 10.30 horas en el tramo de enlace, a unos 40 kilómetros al norte de Jujuy y a 160 km de Salta, ha afectado a la localidad de Volcan. Según los responsables de seguridad civil argentina, hay varias víctimas entre la población local y los daños materiales son considerables”, señala el comunicado emitido por la organización.

Así, con el tramo de enlace cortado, los participantes fueron desviados por una ruta alternativa que supuso un “incremento en la distancia del enlace en unos 200 kilómetros. No llegarán al vivac de Salta a tiempo para poder tomar la salida de la décima etapa. Además, los vehículos de mayor tamaño no podrán transitar por dicha ruta”, añade el escrito.

De este modo, se reagruparán en Chilecito para dar comienzo hoy, si el clima no lo impide, a la décima etapa entre Chilecito-San Juan . Es la segunda cancelación de etapa que se produce en este Dakar. El pasado sábado, la sexta, Oruro-La Paz, también tuvo que ser anulada debido a las a las condiciones metereológicas “extremas”.