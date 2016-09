Maduración óptima

El Deportivo puso la puntilla a la plantilla a cuatro minutos para que se cerrara el mercado. Joselu Sanmartín Mato, que estaba fuera del alcance del conjunto blanquiazul el sábado, se puso a tiro tras la espantada de Álvaro Vázquez. Los técnicos que le entrenaron en las categorías inferiores del Celta y el Real Madrid lo tienen claro: vestirá la camiseta del Depor en un momento de maduración óptimo. Se dan las circunstancias para que triunfe en Riazor.

Joselu empezó a despuntar en juveniles. En Vigo coincidió con Hugo Mallo, Rodrigo, Toni Dovale o Jota Peleteiro. Estaba a las órdenes de Guillermo Fernández Romo, que actualmente es el director deportivo del Murcia y que tiene los mejores deseos para el nuevo jugador del Depor.

“Le pillé en una etapa muy temprana. Era muy maduro en aquel momento y supongo que ha seguido con esa trayectoria y más con las experiencias que ha tenido. El Deportivo firma un jugador muy maduro personalmente y futbolísticamente”, apunta su exentrenador a este diario.

Joselu llega al Deportivo tras haber pasado por las canteras de Celta y Real Madrid y tener que emigrar a Alemania e Inglaterra. “Siempre me ha parecido un jugador muy poco valorado. En el propio Celta, en el Castilla... Parece que siempre se le miraba con más lupa y se promocionaba a otros. Por eso ha tenido que salir pero llega en buen momento al Depor. Me parece un jugador extraordinario”, asegura.

Sobre sus características de juego, explica que “es más que un delantero centro porque sabe jugar. No solo tiene gol y remate, sino que también sabe pasar y construir”.

Es el sustituto de Lucas, pero tiene otro perfil. “Son diferentes. Joselu va a ayudar, va a hacer jugar a los demás. Creo que hay que tener cuidado con las comparaciones. Hay que intentar que no le afecte la responsabilidad de suplir a Lucas. Jugadores como Lucas solo hay uno, pero también ha necesitado del Deportivo para explotar y a lo mejor Joselu también necesita del Deportivo para explotar”, indica el técnico.

Guillermo tiene claro que el pasado celeste de Joselu no debe pasarle factura en el campo. Es un profesional. “Cuando llegamos al fútbol profesional todo eso hay que superarlo. Hay que valorar a la gente por su rendimiento y esas conversaciones de taberna hay que dejarlas a un lado”, reflexiona.

Además, recuerda un caso reciente. El preparador de porteros del Deportivo estaba en el Celta y coincidió con él. “Manu Sotelo estuvo conmigo y es un excelente profesional que tiene el Deportivo”, expone.

Con Joselu mantiene el trato, aunque no diario. “De vez en cuando nos llamamos, le felicito por sus éxitos. Yo le tengo mucho cariño y con su representante hablo a menudo”, comenta.