El Madrid busca el récord de Guardiola sin Cristiano

El Real Madrid, sin Cristiano Ronaldo ni Gareth Bale, tratará de defender su ventaja al frente de LaLiga y firmar su cuarta victoria consecutiva en la competición este domingo ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium, en un duelo en el que los de Zidane esperan aprovechar el arreón anímico que supuso la remontada in extremis en Liga de Campeones para imponerse a un rival que todavía no ha ganado esta temporada.

Tras jugar con fuego el miércoles ante el Sporting de Portugal en el estreno en Champions en el Santiago Bernabéu, los goles de Cristiano Ronaldo, en el minuto 89, y de Álvaro Morata, en el 93, permitieron al cuadro blanco (2-1) no conocer otro resultado que el triunfo esta campaña.

Ante una de sus víctimas favoritas, no podrán contar con dos de los integrantes de la ‘BBC’, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale; el portugués atraviesa un proceso gripal, mientras que el galés sufrió un golpe en el costado derecho y Zidane ha preferido reservarle para el duelo del miércoles ante el Villareal. Además, tampoco estarán, por decisión técnica, el defensa Nacho Fernández ni el delantero Mariano, además del portero costarricense Keylor Navas, que afronta la recta final de su recuperación de una tendinopatía aquílea, y del portugués Fábio Coentrão. Por contra, regresan respecto al encuentro de ‘Champions’ Isco Alarcón y Marco Asensio.

Con un triunfo, los de Zinedine Zidane podrían igualar la racha victoriosa en Liga del Barça de Guardiola en la temporada 2010-11 (16).