Luisinho: “Si en estos dos próximos partidos no sumamos ningún punto va a ser difícil salir”

Luisinho ya es un experto en lo que supone lidiar con el descenso. Desde su llegada en el curso 2013-14, en la vuelta a Primera División, el lateral de Oporto ha sido testigo y protagonista año tras año de las ‘penurias’ que ha pasado el Depor para lograr la salvación.

Esta temporada no está siendo una excepción y el futbolista luso advierte que esta semana es muy importante sumar de tres en los dos próximos compromisos: mañana ante el Getafe y el sábado en casa frente al Eibar.



1 Necesidad de sumar de tres

“Si en estos dos partidos no sumas ningún punto va a ser difícil salir (de la zona baja de la clasificación)”, indicó el defensa, que recuerda los complicados rivales que le esperan a los blanquiazules en el tramo final del campeonato. “Matemáticamente no estás fuera, pero sabemos el calendario final”, declaró.



2 Más cara la salvación que otros años

“Vosotros (refiriéndose a los periodistas) más que yo sabéis que va a ser difícil salir, que no va a ser tan sencillo como otros años. Otras temporadas estabas en una situación delicada pero fuera del descenso; este año llevas casi todo 2018 estás en esas posiciones y los equipos están más equilibrados”, reconoció LuisinhoSubrayó, además, que “todavía” está en sus “manos” salvarse esta temporada, en la que ve la permanencia más complicada.



3 Con presión y mentalizado

El defensa admitió que el plantel está presionado “por la situación” en la que se encuentra. A pesar de que los partidos que llegan ahora “no son tan sencillos” apostilló que pueden ganar y que no pueden postergar el escalar posiciones en la tabla: “Nunca puedes dejar las cosas para el final, ni esta temporada ni las anteriores”.



4 Las tablas no son suficientes

Estamos en un tramo de la competición liguera en que urge sumar de tres, algo que no ocultó Luisinho, que no da totalmente por bueno el empate ante el Espanyol, aunque se mejoró la imagen.

“Sabemos que ahora ya no llega jugar bien, hay que ganar, y te vas un poco triste y fastidiado porque tuviste bastantes oportunidades para hacerlo y son momentos en los que no puedes fallar tanto”, resumió Luisinho. Lo fundamental para él pasa ahora por “seguir en esa línea de crear opciones, ser solidarios atrás y estar vivos en el partido, desde el primer hasta el último minuto”.



5 Mejores sensaciones del plantel

Luisinho comentó que el Deportivo ha mejorado sus sensaciones con respecto a otros partidos, algo que les ha hecho crecer en confianza y en motivación. “El equipo demostró que puede ir a más. En términos anímicos el grupo está bien y demostró que puede sacar esto, pero tenemos que hacerlo lo más rápido posible porque el tramo final es complicado”, aventuró.



6 Avisa de los peligros del Getafe

La escuadra azulona es una de las más fiables en su campo, el Coliseum Alfonso Pérez, y se encuentra en la décima posición de la tabla con 33 puntos. “Es un equipo muy sólido atrás, encaja poco, es de las mejores defensas de la Liga y sabemos de antemano que será un partido difícil”, avisó Luisinho.

El lateral portugués, además, encuentra similitudes con el pasado duelo ante los albiazules. “Ellos pueden arreglar la temporada con un victoria y va a ser un poco parecido al Alavés. Juegan en casa, van a entrar muy fuertes y hay que estar concentrados y preparados”, matizó.

Asimismo, aclaró que ahora mismo el Deportivo necesita “a todos los jugadores” ya que, a fin de cuentas, todos están en “el mismo barco” luchando por la salvación.