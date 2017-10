Luisinho: "El Girona no es tan sencillo como pensamos"

Luisinho hizo un llamamiento ayer a la prudencia de cara al enfrentamiento con el Girona, próximo adversario del conjunto blanquiazul. La escuadra herculina afronta el choque del lunes en una dinámica positiva, tras sumar un triunfo y un empate en sus dos últimos compromisos. El siguiente escollo es el conjunto de Pablo Machín, que pese a llevar solo seis puntos de 24 posibles en la clasificación, el futbolista portugués está convencido de que se tratará de un rival que dará guerra. De hecho, avisa de que, para conseguir la tercera victoria consecutiva en casa, los herculinos deben mantener la intensidad y el juego de las dos últimas jornadas.

“Va a ser un partido que no va a ser tan sencillo como pensamos. Tenemos que jugar como hemos jugado contra el Getafe, demostrar que queremos ganar el partido”, altertó el zaguero tras el entrenamiento de ayer, a la vez que subrayó la importancia de explotar el hecho de jugar en Riazor.

“Sabemos que en los partidos equilibrados el factor campo cuenta bastante y tenemos que aprovechar eso. Es un rival directo, al igual que pasó con el Getafe, que conseguimos los tres puntos, por eso el factor casa cuenta bastante”, destacó el futbolista luso.

1 Feliz con la imagen y el empate en Eibar

En la pasada jornada, el Deportivo se llevó un punto de Eibar. Pese a que en el primer tiempo, los pupilos de Pepe Mel generaron ocasiones para ganar en Ipurua, el futbolista luso calificó de positivo el resultado conseguido en tierras vascas.

“Es un dato positivo, puntuar siempre es bueno y hay que mantener esa dinámica.Sabíamos que teníamos dos partidos difíciles, cuatro puntos. Queríamos seis, pero cuatro puntos no está mal y ahora viene el Girona en casa”, indicó, y añadió: “Jugamos para ganar, pero los partidos que no puedes ganar, al menos no perderlos. Sabíamos que era complicado, quizá podíamos haber logrado los tres puntos, pero un punto no está mal, era fuera y ante un rival directo y jugando luego en Riazor, puede estar bien el punto”.

2 Mejoría en defensa en los últimos duelos

Para Luisinho, la clave de la reacción blanquiazul en las últimas jornadas radica en la mayor solidez defensiva.

“En los primeros partidos de Liga sufrimos bastantes goles, también es verdad que jugamos contra equipos que tenían un poder ofensivo terrible, pero ahora ya hemos mejorado en ese aspecto y es importante no encajar goles”, dijo, y recordó que “en Eibar no nos crearon tantas oportunidades, el partido estuvo controlado y al final nosotros tuvimos más ocasiones. A un equipo solidario es más difícil ganarle”.

Una vez que el cuadro herculino ha logrado mostrarse fuerte atrás, cree que en el próximo test hay que aprovechar la enorme pegada arriba.

“En Eibar la prioridad era no sufrir, no encajar goles, pero ahora tenemos que atacar más y quizá el lunes tengamos más oportunidades. Nos sentimos más cómodos en casa”, apuntó, y sentenció: “Es muy importante ganar, las victorias te dan confianza y es un partido muy importante para nosotros, sabemos lo que nos jugamos y queremos los tres puntos”.