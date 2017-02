Luisinho: "Hay que asumir que no estamos haciéndolo bien"

Luisinho se ha personado en la sala de prensa para responder sobre distintas cuestiones relacionadas con el técnico, Gaizka Garitano, y haciendo autocrítica a respecto de la posición que ocupa el equipo en la tabla.

Para el lateral, "es normal que un entrenador esté cuestionado si no gana", no obstante el técnico es un líder para el equipo, "dentro y fuera del campo".

La unidad hace la fuerza y por lo tanto el jugador blanquiazul apunta que todos "estaremos encantados de que siga" en su puesto.

Si bien es cierto que todo este clima de incertidumbre y malos resultados se puede paliar de manera inmediata con una victoria en el próximo encuentro. "Lo más urgente es una victoria, el equipo no la ha conseguido fuera y mentalmente cuesta pensar que todavía no has ganado", recalca.

Por otra parte, la plantilla sabe que no se han hecho las cosas como se debiera en algunas ocasiones y "tenemos que asumir que no estamos haciendo las cosas bien", apunta.