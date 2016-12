Luis Enrique, sobre su futuro: “Si no es aquí no será en ninguna parte”

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró que su futuro estará ligado al club blaugrana y si no es así “no será en ninguna parte”, además de explicar que afronta con “ganas” el reto de pelear la Liga al Real Madrid pese a tener desventaja en la tabla porque son “el equipo que mejor juega”.

“No tengo ninguna duda de que estoy en el mejor equipo, en el mejor club, con los mejores jugadores, con mi familia aquí y disfrutando mucho. Pero hay una parte dura de esta profesión y tengo que valorar de cara a próximas temporadas. Tengo tiempo, el club se mantiene a mi lado y seguiremos planificando el futuro inmediato. Sé que si no es aquí no será en ninguna parte”, dijo Luis Enrique.

“Ahora tenemos un reto muy bonito en la Liga. Estamos a seis puntos del Real Madrid, y tenemos que ver si podemos solucionar la situación. Este es un equipo hecho para grandes retos. Aunque ganemos títulos y los hayamos ganado estos años, es muy difícil ganarlos”, recordó el entrenador asturiano.

“Tienen que llegar los títulos porque somos los que mejor jugamos, los que tenemos la idea más clara y eso, a lo largo de la temporada, nos tiene que dar rédito”, añadió antes de recordar su peor momento desde que entrena al Barcelona: la eliminación ante el Atlético de Madrid en cuartos de final de la ‘Champions’.

Luis Enrique cree que fue “desilusionante”. “El objetivo que teníamos como equipo era el de volver a ganar la ‘Champions’. Hicimos un muy buen partido aquí, pero nos llevamos un resultado corto, y allí no tuvimos un gran día”, sentenció el técnico culé, que posteriormente destacó la capacidad de sus jugadores para “levantarse” y ganar Liga y Copa.

Preguntado por otros asuntos, Luis Enrique se refirió a la gestión del vestuario tras la salida de Claudio Bravo. “Era una situación que veíamos venir y que podía generar algún problema, aunque los jugadores se llevaban de maravilla, se daban un trato súper profesional y correcto, muy buenos profesionales, pero este es un club que siempre tiene política alrededor”, explicó.

“Bravo decidió en ese momento buscar su futuro en otro lado, y agradecimos su trabajo y agradeció el trato recibido”, agregó el preparador barcelonista.