Luis Alberto, más cerca

El regreso de Luis Alberto al Deportivo podría ser cuestión de días. El gaditano es uno de los principales objetivos de la secretaría técnica blanquiazul para el mercado de invierno, y más después de la marcha de Ryan Babel, que deja abierto un hueco en la banda izquierda, que bien podría cubrir el andaluz. El jugador de la Lazio no es un interior zurdo natural, pero ya ha jugado en dicha demarcación durante su estancia en el Deportivo, la pasada temporada.

El día 24 de diciembre, el diario ‘La Gazzetta dello Sport’ dio prácticamente por hecho el regreso del jugador gaditano a la Liga española.

Según el rotativo italiano, la Lazio estaría interesada en facilitar la cesión del futbolista de 24 años, con la intención de que se revalorice en los meses que quedan y, así, venderlo el próximo verano e intentar recuperar los 5 millones de euros que le pagó al Liverpool el pasado agosto.

Luis Alberto no ha conseguido adaptarse al fútbol italiano. De hecho, tan solo ha disputado 27 minutos en el Calcio.

Para la prensa del país transalpino, la vuelta del andaluz a la competición española es un hecho, aunque no dan nombres del club en el que jugará cedido hasta final de temporada.



encantado con a coruña

El futbolista desea marcharse cedido, puesto que quiere seguir creciendo profesionalmente y siente que en el conjunto romano no le están concediendo las oportunidades que merece. El Depor sería un destino muy bueno para él, dado que se quedó encantado con el equipo y la ciudad durante los meses que formó parte de la plantilla blanquiazul.

El jugador ahora se encuentra de vacaciones en España, aprovechando que la Liga italiana ha parado hasta el 7 de enero.

De esta forma, las próximas semanas se presentan fundamentales en el futuro de Luis Alberto, puesto que tanto el jugador como la Lazio tienen en mente cerrar la cesión del mediapunta. Y cuanto antes se haga, mejor, ya que el andaluz podrá disponer de los minutos que no tiene ahora mismo y, así, recuperar su mejor estado de forma.

El mercado de invierno se cierra el 31 de enero, pero las vacaciones de Navidad podrían ser una gran ocasión para que los clubes intenten alcanzar un acuerdo.

En el Deportivo, la vuelta del andaluz se ve como un objetivo prioritario, aunque hay otros equipos de la Liga española interesados en él. n