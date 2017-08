El Lugo y el Reus pondrán el cierre al primer capítulo en el Anxo Carro

El Lugo y el Reus, que acabaron la temporada pasada empatados a puntos en LaLiga 1|2|3, cierran esta noche la primera jornada del nuevo curso en el Anxo Carro con nuevos inquilinos en el banquillo y plantillas renovadas.

El conjunto gallego, tras no haber convencido a Luis César Sampedro para renovar su contrato, ha confiado sus jugadores al almeriense Francisco Rodríguez, que pretende mantener la propuesta de juego de las anteriores temporadas e imprimirle también su estilo, con presión en ataque y verticalidad.

El Lugo, que ha perdido al artillero de la anterior temporada en Segunda División, Joselu Moreno (Granada), y ha dejado libre al argentino Pablo Caballero (Almería), ha incorporado a Cristian Herrera para intentar “olvidarlos” y acaba de fichar al argentino Francisco Fydriszewski, que no estará a disposición del técnico en el arranque del campeonato.

En la primera jornada tampoco podrá contar con el central Ignasi Miquel, sancionado; el centrocampista Carlos Pita, Adrià Carmona, quien aún no se ha recuperado de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla que se produjo la temporada pasada; y Mario Barco, con una rotura fibrilar.



Pendiente de evolución

Ante la ausencia de Miquel, Francisco estaba pendiente de la evolución de las molestias que arrastra Josete, pero todo apunta a que tendrá que reconvertir al centro de la zaga al ucraniano Vasyl Kravets.

Son muchas las dudas que alberga el once, sobre todo en la portería, en la que seguramente continúe Roberto Fernández, y la línea de retaguardia. Es probable que debuten en partido oficial el central Bernardo Cruz, el centrocampista Ramón Azeez, el lateral Luis Ruiz y Guille Donoso, sea como titulares o suplentes. Una de las últimas incorporaciones, el paraguayo Sergio Díaz, cedido por el Real Madrid, también podría tener minutos.