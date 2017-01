El Lugo pretende ser el primer equipo que derrota al Levante en su campo

El CD Lugo pretende convertirse esta tarde en el primer equipo que se impone al Levante en su campo, el Ciudad de Valencia, donde el líder de Segunda División no conoce la derrota esta temporada en la categoría de plata. “Este partido es un desafío, pero vamos a por la victoria sin ningún miedo”, indicó Luis César Sampedro antes de partir hacia Valencia con 19 jugadores convocados, entre ellos, el único fichaje que ha cerrado por ahora el club en el mercado invernal, Fede Vico.

No obstante, Luis César tendrá que hacer un descarte antes del partido. En cuanto al once, ya adelantó que no hará cambios, por lo que Serge Leuko continuará en el lateral izquierdo y arriba jugarán Joselu y Pablo Caballero.

“Nos enfrentamos al mejor equipo de la Liga, los números lo dicen y su posición jornada tras jornada le destaca en cabeza. El Levante es el líder por méritos propios, no hay duda alguna”, razonó el preparador rojiblanco, quien, no obstante, aseguró que su equipo afronta el partido “en óptimo estado de ánimo y siempre” con las “armas preparadas”.



saúl, titular y victoria

Saúl García no pudo empezar mejor su etapa en el Mallorca cedido por el Deportivo. Fue titular en el equipo que entrena Olaizola, completó todo el partido y los baleares lograron una victoria muy necesaria ante el Mirandes en Palma. Los dos goles bermellones llegaron en los últimos diez minutos de partido (2-0).

Juan Domínguez, el otro deportivista que está cedido en el conjunto balear, también estuvo los 90 minutos en el césped. En los partidos adelantados a ayer, el Valladolid derrotó al Reus, Numancia y Huesca empataron en Soria y el Getafe derrotó a domicilio al Almería. Hoy, además del Levante-Lugo se juega el Córdoba-Rayo Vallecano.