Lucas Pérez, sincero: “Me considero un privilegiado”

Aclamado por las masas nada más poner pie en tierras coruñesas. Ilusionado por capitanear de nuevo a su equipo del alma en otra batalla por la supervivencia. Feliz y aliviado por su salida de un reino ‘hostil’ como el de Inglaterra. Así respira Lucas Pérez, el ‘King in the Northwest’ que vuelve a encaramarse al trono deportivista.

Después de haber pasado con éxito el pertinente reconocimiento médico en las instalaciones del hospital Modelo, el atacante que llega cedido una temporada por el Arsenal (sin opción de compra), el artillero coruñés reflexionó acerca de su enorme felicidad por recalar en el RC Deportivo en esta nueva etapa, su tercera en el conjunto más representativo y laureado del fútbol gallego.

1 Instantes de suma felicidad y orgullo

Su rostro a primera hora de la mañana delataba un grado de satisfacción máxima, una vez cumplidos sus anhelos profesionales con el regreso al club en el que alcanzó su mejor nivel como profesional, cerca de los suyos.

“Es un día feliz. He tenido muchos días felices en Coruña. Es la tercera vez y estoy muy contento porque se haya resuelto todo. Cada vez que vuelvo son sensaciones muy bonitas. Es un privilegio y un placer que tu ciudad te reciba así, me siento un privilegiado”, reconoció.

2Aguantar la presión de las negociaciones

El potente delantero vivió con incertidumbre en Londres horas y horas interminables de contactos para forzar su salida de los ‘Gunners”.

“Lo viví con mucha paciencia, en el hotel esperando, contento pero impaciente. Tenía ganas de empezar a trabajar, la presión se aguanta con mucha tranquilidad. ellos pagaron mucho dinero y tienen que buscar lo mejor para su club. Con paciencia todo se pudo resolver y al final nos entendimos todos”, expuso.

3 El Arsenal no quería su regreso al Depor

Lucas admitió que en un principio el club del Emirates puso trabas a su salida en la ‘operación retorno’ hacia A Coruña. Los ‘cañoneros’ hubieran preferido otra opción.

“El Arsenal tiene que defender sus intereses y su primera intención era que no volviera al Depor, que me fuera a otro club. Habían cerrado acuerdos con otros clubes, pero les dejé claro que mi intención era volver al Depor. Cuando se llega a la situación de los útlimos días no era cuestión de pegarnos un tiro en el pie ni yo ni el Depor. tengo ganas de hablar con Tino Fernández para saber cómo desbloqueó la situación”, agregó.

4 Rechazó a numerosos clubes

Con la convicción de que solo quería vestir la elástica deportivista, el ‘7’ desechó ofertas de hasta una veintena de clubes, algunos de ellos incluso de Liga de Campeones.

“El dinero no me da la felicidad, me muevo por emociones que tengo. He hablado con bastantes equipos y entrenadores. Salir al Arsenal fue una buena decisión aunque no tuviera oportunidades y ahora he vuelto a casa. El objetivo es salvarse cuanto antes, sin pasar apuros. Y después el tema de la selección, que es lo que más ilusión me hace”, dijo.

5 Protagonista feliz por el apoyo de la grada

Preguntado acerca del gran revuelo mediático que causa prácticamente cada verano, el jugador se sinceró.

“Lo llevo con calma, tranquilidad, con el apoyo de mis amigos y mi familia. Logicamente dos meses en un hotel como he estado no se lleva como en casa, pero lo he llevado con paciencia”, indicó al tiempo que agradeció el respaldo de la afición coruñesa.

De entre su legión de ‘fans’, elogió al jovencísimo seguidor Mateo, un niño que cada día lo animó para que firmase con el Depor. “Se le ve que está muy contento al verme y refleja lo que yo sentía cuando veía a Mauro, Valerón... Sabe toda mi vida y eso es muy bonito, son las cosas que te hacen volver a casa”, finalizó. l