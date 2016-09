“Lucas es pasado; el Depor fue grande, es grande y será grande”

Lucas contuvo las lágrimas en el “hasta luego” al Depor. “No soy una persona de llorar. Por mi infancia, por lo que he vivido, soy fuerte, no le debo nada a nadie, me tuve que marchar con una mano delante y otra detrás”, explicó.

“Ha llegado el día del hasta luego, para mí es un paso importante en mi carrera a nivel personal y profesional ir a un gran club como el Arsenal que ha apostado fuerte por mí”, comentó.

Ha estado dos años en el Deportivo “aunque parece que fueron diez o quince años”. Una etapa que pudo disfrutar gracias a la llamada del ahora director deportivo, Richard Barral. “Ha confiado mucho en mí y gracias a él pude cumplir el sueño de jugar en el Deportivo cuando nadie me conocía, nadie sabía de mí. Gracias por pagar el dinero que pagaron y el esfuerzo que hicieron”, señaló.

Lucas explicó que en el Deportivo ha “dado lo mejor” de sí mismo. “He sudado esta camiseta, es un orgullo y es un hasta luego. A partir de ahora hay un seguidor del Deportivo en Londres y os estoy muy agradecido”, dijo.

El interés del Arsenal venía de tiempo atrás aunque se formalizó en una oferta hace unos días. “La oferta del Arsenal llega a pocos días de acabar el plazo del mercado, pero sabía de su interés tiempo atrás, en el mercado de invierno, aunque entonces no podía salir, también cuando acabó la Liga. Ellos tienen su manera de trabajar y salió la operación cuando todos sabemos”, expuso.

El conjunto londinense le convenció. “En el momento en que se interesaron por mí me llamaron varias personas del club diciéndome que me querían, que no tenía que estar preocupado, que iban a salir las cosas bien, hubo un interés alto y fue de las cosas por las que me decanté, además de que juega las mejores competiciones”, admitió.

Lucas tuvo un verano complicado, pero “no el peor”. “He pasado otras situaciones más complicadas para marcharme de Ucrania. Esta ha sido una operación con gente noble y sincera. En el Karpaty cada cinco minutos era una cosas diferente. Ahí si se pasaba mal y además no estaba en casa, con mi familia”, matizó.

Mayoritariamente, la afición entiende la marcha de Lucas, pero también hay seguidores que le reprochan su salida.

“He estado en A Coruña estas semanas, nadie por la calle me ha dicho absolutamente nada que no fueran palabras de agradecimiento. No he vivido que la gente esté molesta, a día de hoy. No sé si creen que me voy del Deportivo por dinero, que dejo al Deportivo tirado, no es así. Aquí está la directiva y sé lo que piensan de verdad, la opinión sobre mí. Me he marchado dando abrazos a todo el mundo. Ha sido una despedida muy buena, siempre se deja la puerta abierta de mi casa. No voy a ser más deportivista o menos por marcharme. Es una oportunidad única. A la gente que está molesta, les digo que si en su trabajo les sale una oportunidad mejor, no solo en lo económico, si creen que no la cogerían, serían unos cínicos”, zanjó.

El futbolista está seguro de que el Deportivo no va a echarle de menos. “De Lucas hay que olvidarse en el plano deportivo, ahora mismo Lucas es pasado. El Deportivo ha sido grande antes, es grande ahora y será grande. Antes, cuando me marchaba para el País Vasco, Madrid, Ucrania o Grecia, nadie se acordaba de Lucas en el aeropuerto o nadie decía quédate. Lucas es pasado, ha hecho una labor para el club y seguirá su camino y el Deportivo, otro que espero que esté lleno de éxitos. Yo voy a seguir como coruñés con mi familia apoyando”, afirmó.

Además, el equipo y Lucas pueden reencontrarse en el futuro. “Esta es mi casa. Nunca voy a decir que no quiero volver al Deportivo”, razonó.

El delantero tenía una oferta encima de la mesa para seguir en el Depor. “La oferta deportiva de renovación viene de tiempo atrás, yo hablé con el ‘presi’, le dije que tenía que pensarla y valorarla, el ‘presi’ ha dejado claro que quería que me quedara y lo ha demostrado, no solo en público, también de puertas para dentro, han luchado por mí y han entendido la postura, las oportunidades que podían salirme. Es entendible, todo el mundo quiere mejorar. Me han dicho: te entendemos perfectamente y tienes que entendernos que luchemos por lo que creemos que es importante para nosotros”, arguyó.

En agosto, Garitano le dejó fuera del Teresa Herrera. Preguntado sobre si se había arrepentido de algún comportamiento, fue contundente: “No me arrepiento de nada, soy una persona de emociones, de sentimientos y no hice nada para molestar a nadie. La relación con Garitano no es que sea buena, es que es excelente. Que me dejara fuera del Teresa Herrera no creo que fuera por comportamiento sino porque notaba que a lo mejor no estaba bien por las situaciones que pasaba”, señaló.

Con el Arsenal, Lucas ve más factible llegar a vestir la camiseta de la selección. “Es lógico que sea más fácil ir a la selección porque juegas Champions, es un equipo que puede pelear por títulos. Es triste decirlo, pero es más fácil”, indicó.

El futbolista lleva ya unos días en Londres. “Cuando llego a una ciudad tan grande, con más de doce millones de habitantes, me asusto. Monelos no sé cuantos habitantes tiene y el Barrio de las Flores, lo mismo. Da un poquito de miedo, y además conducir por el otro lado es complicado. Asusta un poco. A nivel de club me ha sorprendido todo, la manera que tiene la gente de trabajar, de ayudarte, de querer entenderte, los campos, es una cultura diferente, otra manera de trabajar, de ver el fútbol”, manifestó.

Sin él, el Deportivo sigue adelante y coincide con el director deportivo del club: hay mejor plantilla pese a que él se haya marchado. “Cada año el Deportivo ha mejorado. Ahora son casi todos los jugadores en propiedad, se ha hecho una inversión por Andone, pienso que la plantilla ha mejorado. Sabemos las limitaciones que tiene el Deportivo y el club va mejorando a pasitos, a pasos. Sidnei se queda, poder retenerle es un lujo, poder haber retenido a Mosquera también. El Deportivo volverá donde estuvo y donde se merece”.