Lucas: ‘Patrimonio RCD’

Después de meses y meses de duras conversaciones, el RC Deportivo consiguió ayer amarrar la cesión de Lucas Pérez por una temporada, sin opción de compra.

El Arsenal finalmente cedió y permitió a su futbolista cumplir el sueño de regresar a casa, después de que el jugador rechazase ofertas incluso superiores a la blanquiazul de clubes como Newcastle, Everton, Lazio, Olympique de Marsella, Valencia, Levante o incluso Sevilla.

El ‘hijo pródigo’ del deportivismo vuelve exactamente 366 días después de haberse marchado a emprender una aventura inglesa que no acabó de fructificar.

Acompañado por su agente, Rodrigo Fernández Lovelle, el artillero del barrio de Monelos aterrizó en Alvedro a las 23.30 horas, ante una enorme masa de incondicionales ilusionados que se congregaron en el aeródromo herculino.

Visiblemente emocionado, Lucas agradeció todas las muestras de cariño recibidas por parte de una afición que celebra su recuperación para el proyecto blanquiazul 17-18.

El RC Deportivo le dio la bienvenida nada más concretarse su año de préstamo por medio de la página web oficial del club.

En dicho comunicado, el Depor quiso “dar las gracias a los profesionales del Arsenal FC que trabajaron con sus homólogos blanquiazules durante los últimos días para conseguir que Lucas vuelva a vestir de blanquiazul en la recién comenzada campaña”.

Contratado por una cantidad que no ha trascendido de manera oficial, su año de cesión ascendería a los cinco millones de euros (incluyendo el salario del jugador).

Tras el pertinente reconocimiento médico de esta mañana a las 9.30 horas, Lucas Pérez podría incorporarse a los entrenamientos del primer equipo el próximo lunes y lucharía para ir convocado en la tercera jornada de Liga, el domingo 10 en Riazor ante la Real Sociedad, siempre en función de sus sensaciones en la vuelta a la actividad.



Radiante en sus redes

La satisfacción del propio futbolista era plena a última hora de la tarde de ayer por su regreso a A Coruña.

No en vano, publicó en sus perfiles un vídeo en el que simultaneaba instantes mágicos de sus temporadas en el Depor con frases como “O neno está de volta” o “la morriña terminó”.

El RC Deportivo tiene previsto presentar a su gran adquisición para la presente temporada en la jornada de mañana, tal vez en el estadio de Riazor para que miles de seguidores puedan darle la bienvenida de cerca a su ídolo. l