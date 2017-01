Lolo Penas manda

Tercer capítulo del Circuito Coruña Corre 2016/2017, con la primera carrera de este año, la que ayer se celebró en Matogrande. En ella, la victoria correspondió a un atleta de primer nivel, el exinternacional Lolo Penas, que desde el pistoletazo de salida quiso dominar la prueba.

De hecho, el arzuán no pasó por garndes apuros para conseguir la victoria. Acabó con un tiempo de 20 minutos y 47 segundos, a una cómoda distancia de sus perseguidores.

El vencedor en la anterior carrera del Coruña Corre, Abdelaziz Fatihi, acabó en la segunda posición. Logró un tiempo de 22:16, once segundos más bajo que el fondista que cerró el podio en categoría absoluta, Anxo Castro (22:27).

Hubo otros dos corredores que consiguieron bajar de los 23 segundos. Javier Tourís se quedó muy cerca del podio absoluto, con 22:35, pero cuarto puesto más que meritorio el suyo, teniendo en cuenta que pertenece a la categoría de Veteranos 2. La quinta plaza fue para David Méndez (22:56).

Con respecto a la competición femenina, espectaculares las atletas de las diferentes categorías de veteranas, que ocuparon las once primeras posiciones. Venció Noemí Moral, que paró el crono en 27:17.

La segunda posición la conquistó Marlén Trucios, que también bajó de los 28 minutos (27:53).

La tercera plaza del podio absoluto fue para Elisa Cobelo (28:39), un tiempo que le permitió ganar en Veteranas 2.