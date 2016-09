El Liceo vuelve a la final

El Liceo se clasificó para la final de la Supercopa de España tras derrotar al Club Patí Vic (4-2) en el partido que abría este torneo. La competición, que se celebra en el Pavelló d’Esports de Reus, ha visto cómo los herculinos sentenciaban en el segundo tiempo, un duelo más que igualado. También fue muy igualada la segunda semifinal, en la que el anfitrión, el Reus Deportiu, pudo con el campeón de las últimas ediciones, el Barcelona (3-2).

Durante los primeros 25 minutos la intensidad y las ocasiones fueron las grandes protagonistas de este choque que suponía el primer partido oficial para los hombres de Carlos Gil. Tanto catalanes como gallegos respondían a los ataques que practicaban ambos. El gran ejemplo ha llegado al filo del descanso, Toni Pérez adelantó los coruñeses y al cabo de pocos segundos, Sergi Llorca ha devuelto la igualada al electrónico del Pavelló.

En el segundo acto, la igualdad se ha mantenido sobre el terreno de juego con un Malián pletórico. El Vic se ha estrellado dos veces, en faltas directas, contra el portero del conjunto verdiblanco, clave para la victoria. Por su parte, los herculinos no han desaprovechado sus oportunidades por poner tierra de por medio y sentenciar el duelo.

Josep Lamas ha adelantado al Liceo, en la décima falta del Vic, y Dava Torres ha marcador el tercero. Presas ha recortado distancias pero Carlo Di Benedetto, con el Vic con cinco jugadores en pista, ha marcado el cuarto y definitivo a puerta vacía.

Una gran victoria que llena de moral a los hombres de Carlos Gil para el difícil compromiso de hoy. El Reus espera a los coruñeses, que también llegará muy motivado después de haber derrotado al rey de las Supercopas, el Barcelona.

Los azulgrana no podrán revalidar el título que la temporada pasada lograron precisamente contra el Liceo en Vic.

El Reus aspirará a esta corona, lo mismo que el equipo coruñés, que todavía no tiene la Supercopa de España en su brillante y nutrido palmarés.

Así que el encuentro de hoy promete mucha emoción, con un equipo que no quiere fallar ante sus aficionados y otro que busca hacer historia.

A las seis de la tarde comenzará este encuentro en el que el Liceo, como ayer, intentará aprovechar sus oportunidades y alzarse con una victoria que llenará de moral a los verdiblancos ante el inminente comienzo de la OK Liga, el fin de semana que viene.