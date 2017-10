El Liceo suma ante el Noia los primeros puntos

A pesar de que parecía que se iba a repetir la decepción sufrida ocho días antes en Sant Hipolit de Voltregá durante la semifinal de la Supercopa de España, la OK Liga no trajo finalmente malas noticias para el Liceo, que ayer regresó de Sant Sadurní d’Anoia con los tres puntos. Y es que otra vez empatar después de ir 0-2 por delante hubiera sido demasiado para un equipo que no estaba dispuesto a ceder puntos ya en la primera jornada. Josep Lamas se encargó, con el 2-3 definitivo, de que el Liceo lograse su primer triunfo.

Que el Noia es un equipo muy complicado en el Ateneo Agrícola estaba muy claro. Y el respeto mutuo fue la norma de la primera parte. El primer gol no llegó hasta los instantes finales, obra de Eduard Lamas.

Tras el descanso, la segunda parte empezó muy bien para los hombres de Juan Copa, que por medio de Marc Coy ampliaban las diferencias. Pero casi a continuación, en el mismo minuto, Esteller colocaba el 1-2 en el marcador.

Después, con el tanto del joven Nil Roca, autor del 2-2, aparecieron los fantasmas de Sant Hipolit, que Josep Lamas se encargó de espantar.

El Liceo ya no pinchará en una cancha donde sí pueden hacerlo algunos de sus más directos rivales.

El próximo compromiso para los de Juan Copa será el domingo 15 a las 12.30 horas en Riazor ante el Asturhockey de Grado.