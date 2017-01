El Liceo luchará ahora por acabar en segunda posición

El Liceo acumula cinco partidos seguidos sin ganar. Ayer llegaba a Riazor el Oliveirense, con Jordi Bargalló y Pablo Cancela en sus filas, y los portugueses volvieron a derrotar a los verdiblancos (6-7), asegurándose de esta manera la primera plaza del grupo a falta de dos jornadas. A los de Carlos Gil les queda ahora luchar por acabar en la segunda posición.

Fue un duelo muy igualado y lleno de alternativas en el marcador. Y con muchos goles. El primero llegó en el minuto siete, obra de Josep Lamas.

Pero el Oliveirense cuenta con jugadores de mucha pegada. De hecho, no necesitó a Jordi Bargalló (que no marcó ayer) para conseguir la victoria. Souto puso el 1-1 y, aunque Marc Coy adelantó a su equipo un minuto después (en el trece) de penalti, el coruñés Pablo Cancela estableció el 2-2 en el catorce.

Y, para terminar el primer tiempo, un exliceísta, Ricardo Barreiros, colocó por primera vez por delante al Oliveirense en el minuto 22 (2-3).

Y aún quedaba una intensa segunda parte. Periodo que empezó muy bien para los intereses del Liceo. Entre Magalhaes y Toni Pérez volvieron a poner al Liceo por delante (4-3).

Y al tanto de Moreira (en el 32 (4-4), respondió Josep Lamas en el 35 (5-4). Quedaban quince minutos y el Liceo estaba más cerca de vencer.

Pero después de que Pablo Cancela anotase de falta directa en el 38 (5-5), a continuación llegaron otros dos goles de los portugueses, obra de Moreira y Souto (5-7), y a partir de ahí el duelo se decantó claramente hacia el lado visitante. Y aunque Josep Lamas redujo las diferencias en el último minuto (6-7), el marcador ya no se movió, y el Liceo sigue sin saber lo que es ganar desde que el seis de diciembre derrotó al Vilafranca.