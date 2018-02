El Liceo, a la final tras romper un maleficio de catorce años

El Liceo volverá a disputar una final de la Copa del Rey catorce años después. La penúltima ronda ha sido en las últimas ediciones sinónimo de decepción para los verdiblancos. Pero esta vez las cosas han cambiado y, gracias a la victoria de ayer frente al Igualada (2-1), los coruñeses se han situado a solo un partido del título.

Como en el partido de cuartos ante el anfitrión, el Lloret, el triunfo estuvo basado en la explosividad del conjunto herculino en los primeros minutos. En el cinco, César Carballeira inauguraba el marcador, y en el siete, Eduard Lamas conseguía el 2-0. El partido no había hecho más que comenzar y ya se ponía muy de cara para los hombres de Juan Copa.

El Igualada intentó reaccionar, sabiendo que tenía que lanzarse al ataque para darle la vuelta al partido. Pero, como ha demostrado a lo largo de la temporada, el Liceo sabe defenderse y mantuvo a raya a su rival. Eso sí, en el último minuto de la primer parte, César Vives aprovechó un penalti para batir a Malián y reducir la diferencia (2-1).

El Liceo sabía que no iba a ser fácil el segundo periodo, y se armó de paciencia. El Igualada presionó en la cancha y también en el banquillo. Su entrenador, Ferrán López, fue sancionado con tarjeta azul.

Minutos después, Dava Torres recibió otra azul, pero el conjunto arlequinado no pudo ni aprovechar la falta directa ni la superioridad numérica posterior.

A punto estuvo el Igualada de tener una nueva opción a bola parada, pero el Liceo no pasó de las nueve faltas.

Concluyó el encuentro y mientras que los coruñeses dieron un paso más, los de Anoia se convirtieron en el quinto equipo eliminado de la competición. l