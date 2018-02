El Liceo, en cuartos tras empatar frente al Lodi

El Liceo consiguió ayer la clasificación matemática para los cuartos de final de la Liga Europea después de empatar con el Lodi (1-1) en Riazor, en la penúltima jornada de la fase de grupos. Los verdiblancos consiguieron su objetivo, aunque les hubiese gustado haber ganado delante de su público.

Los hombres de Juan Copa sabían que no iba a ser un encuentro fácil ante un equipo que se lo jugaba todo, y que llegaba a la pista herculina muy motivado, liderando la Liga italiana y después de haber mantenido sus opciones de clasificación tras derrotar al Sporting de Portugal.

Nada tuvo que ver el partido ayer, en el que solo hubo dos goles, con el de la primera vuelta, en el que los coruñeses ganaron 4-7.

El Liceo salió fuerte, y en el minuto nueve ya había inaugurado el marcador, gracias a Dava Torres.

Pero los transalpinos no se arrugaron, y gozaron de dos faltas directas en este periodo. Una fallada, después de la azul a Carlo di Benedetto, y otra anotada por Compagno, posterior a la tarjeta que recibió Dava Torres. Quedaba ya muy poco para que el encuentro llegara al descanso cuando el Lodi empataba (1-1).

En la segunda parte, los italianos siguieron intentándolo. También los coruñeses, pero sabiendo que era su rival el que se jugaba más.

Hubo oportunidades por los dos lados, pero el marcador ya no se movió, algo que permite a los coruñeses afrontar una aventura más en las eliminatorias continentales.

En el otro partido de este Grupo D, el Sporting de POrtugal derrotó al Quevert francés por 0-1. De esta manera, Liceo lidera con 11 puntos, 10 tienen los lusos y 7 el Lodi.

Los hombres de Juan Copa lucharán por la primera plaza del grupo el próximo 10 de marzo, cuando visiten al cuadro portugués en Lisboa.

Un empate sería suficiente para conseguir este segundo gran objetivo en la primera fase de la máxima competición continental.