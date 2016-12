Layhoon Chan: “Vamos a seguir trabajando para traer soluciones”

La presidenta del Valencia, Layhoon Chan, envió a los aficionados del equipo un mensaje de “esperanza, perseverancia y confianza en el futuro” y recalcó que, tras un 2016 “difícil”, van a trabajar “para traer soluciones”.

“En estas fechas tan especiales quiero mandar un mensaje de esperanza, perseverancia y confianza en el futuro. El 2016 ha sido un año difícil y quiero pedir disculpas a todos los valencianistas por esta mala temporada”, señaló Layhoon Chan en el mensaje navideño en la web del club.

La dirigente subrayó que aprenden “de los errores”, pero no que “sólo vale admitirlos”. “Por eso vamos a seguir trabajando para traer soluciones”, admitió. “Todo esto nos va a hacer más fuertes”, añadió.

“Deseo que el próximo año sea mucho mejor y mientras tanto os deseo a todos los valencianistas y sus familias una Feliz Navidad y mucha salud y alegrías para el próximo año. ¡Amunt Valencia!”, concluyó la presidenta valencianista.



El entrenador del Valencia, Cesare Prandelli, también felicitó las fiestas a la afición ‘che’ y envió un mensaje de optimismo tras la delicada situación deportiva que afronta el equipo, muy cercano a los puestos de descenso a Segunda División.

“Son días para estar con la familia, los hijos, los amigos. Todos se vuelven más buenos, todos hacemos buenos propósitos, pero debemos mantenerlos todo el año”, dijo Prandelli, que encuentra “poca diferencia” entre las celebraciones navideñas en España y en su Italia natal.

“Se festeja de muchas maneras, pero sigue siendo un día importante. Es la fiesta de los niños, los adultos vuelven a ser niños. Es una fiesta que te recuerda a la infancia. Queremos volver con nuevas ganas, con un nuevo espíritu y estos días serán importantes para recargar la mentalidad y demostrar las ganas de empezar juntos de nuevo”, dijo.

Además, el técnico ‘che’ aseguró que “está claro” que durante la semana de vacaciones permanecerá buscando soluciones para mejorar su escuadra. “Alguien que hace un trabajo como el mío no desconecta. Ahora también es un bonito periodo para los aficionados, la gente piensa cosas bellas, en la felicidad y en la familia”, añadió Prandelli.

Prandelli se hizo cargo del Valencia el pasado 2 de octubre y desde entonces ha dirigido once partidos (9 en Liga y 2 en Copa).

El italiano, que reemplazó al interino Voro tras el despido de Pako Ayestarán, ha conseguido seis puntos de 21 posibles y ha clasificado al equipo para octavos de Copa.

El conjunto de la capital del Turia ocupa la decimoséptima posición en la tabla y se encuentra en una situación bastante delicada.