La PMS broncea al capitán

La selección no le falló a su capitán, Juan Carlos Navarro, en el último partido como internacional del escolta, a pesar de que Rusia resucitó de una desventaja de 18 puntos para comprometer hasta el penúltimo minuto el bronce que se colgó ‘la Roja’, liderada por la PMS (Pau, Marc y Sergio).

La campeona saliente vivió una película similar a la de Serbia en semifinales: dominar cómodamente durante muchos minutos para acabar sufriendo para salir victoriosa.

El técnico ruso, Sergey Bazarevich, dejó sentado de inicio a Mozgov, y España no desaprovechó la ventaja, anotando con facilidad en la pintura (11-3), aunque el ingreso del pívot de los Nets espesó el tráfico en la zona, lo que unido a la puntería de Shved estabilizó al ‘ejército rojo’, que llegó ocho abajo a la conclusión de los 10 minutos inaugurales.

El 0-4 de inicio del segundo acto fue un mero espejismo porque España, guiada por ‘el Chacho’ y Pau, firmó un parcial de 11-0 que la colocó 15 arriba, una renta que –punto arriba, punto abajo– mantendría durante muchos minutos... a pesar de que Marc Gasol, que se torció un tobillo en el primer cuarto, después de anotar 10 tantos, no volvió al rectángulo hasta después de un descanso al que se llegó con un contundente +17 (45-28).

A golpe de parcial

La segunda mitad comenzó a golpe de parciales: 0-5 de salida, 6-0 de respuesta y 0-4 de réplica. Cuatro puntos seguidos de Marc, que firmó 13 en este periodo, dieron a España su máxima renta (51-33). Y dos minutos después llegó el momento esperado: Navarro anotó su única canasta del partido –por tapón ilegal de Mozgov–, aunque erró el libre adicional (56-40).

Pero a partir de ahí Rusia dio los primeros síntomas de resurrección. Y lo hizo cuando Bazarevich sentó a Shved, máximo anotador del torneo, que no volvió a la pista hasta que restaban poco más de dos minutos para el final del encuentro.

La segunda unidad rusa convirtió el 66-55 del minuto 30 en un preocupante 76-73 en el 35, tras canasta de Fridzon y poco después de que Ricky Rubio fuera descalificado al cometer su segunda antideportiva. Pero Fridzon, con 83-79, falló un triple liberado, al que siguieron dos mates –San Emeterio y Pau– a la contra. Marc devolvió al marcador la ventaja de dos dígitos (89-79) y Scariolo dio entrada de nuevo a Navarro. El capitán se despedía desde el parquet.

Un par de triples confirmaron la irreductibilidad de la armada de Bazarevich, pero solo sirvieron para poner un toquecillo picante al tramo final de un partido redondo para Juan Carlos Navarro. Gracias por estos 253 partidos. Por tantos puntos. Por 10 medallas. l