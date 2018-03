Juan Copa: “El Barcelona contó con un sexto jugador”

Día después del polémico partido que el martes disputaron el en Riazor Liceo y el Barcelona. El entrenador del equipo coruñés, Juan Copa, se mostraba frustrado, pero a la vez muy satisfecho por la respuesta de público y jugadores. Todavía quedan partidos por delante y dos títulos por disputar.



“Estamos mal, fastidiados. Esperábamos un gran partido. Estamos muy contentos por la respuesta del público, que fue nuestro sexto jugador. Nos ayudó mucho en momentos difíciles. Pero el Barcelona también contó con un sexto jugador”, apunta, refiriéndose a los árbitros, Mayor y Melero.



“Fue un partido con mucha tensión. Peleamos, pero no conseguimos uno de nuestros objetivos, que era ponernos por delante. De los dos goles del Barcelona, uno fue el inferioridad y otro en propia meta”, señala Copa.

El entrenador del Liceo está disgustado con la actuación de los árbitros y no solo por la última jugada. “Los árbitros no quisieron ver una agresión a César Carballeira. Y solo le pitaron nueve faltas al Barcelona, algo muy extraño en un partido con tanto contacto. Total, que no lanzamos una solo falta directa en todo el partido”, lamenta el entrenador coruñés.



Sobre la polémica jugada que hubiera supuesto el 3-2, señala que “el árbitro de fondo da gol. No sé por qué luego lo anularon. Pablo Álvarez la toca porque se queda fastidiado tras la jugada. El portero del Barcelona, Sergi Fernández, tampoco protesta. No entiendo que el árbitro de área conceda el gol y el de centro, que tiene peor visión, diga que no es válido”.



Y vuelve a incidir en un tema que ya cansa al liceísmo. “La gran pregunta es por qué siempre la decisión es en contra nuestra. Igual que en la final de la Copa del Rey, que nos anularon otro gol”.



Afectados

Juan Copa reconoció que “al equipo le ha afectado toda esta situación. Nos va a costar recuperarnos de este golpe, pero hay que levantarse para el partido del sábado en Girona”.



Además, el esfuerzo ha sido máximo, porque “disputamos en Lloret los tres partidos de la Copa del Rey. Después viajamos a Caldes, luego a Lisboa y el martes contra el Barcelona”.



Después del empate, el Reus, tras derrotar al Caldes, se ha acercado a los dos de cabeza. “Yo siempre dije que esta Liga es de tres equipos. Ahora va a haber un Barcelona-Reus. El sábado, cuando saltemos a la pista en Girona, ya sabremos lo que han hecho”.



Eso sí, no será sencillo superar a los gerundenses, que ya plantearon un partido muy complicado en Riazor.

“Para mi, es el equipo revelación de la temporada. Ramón Benito ha hecho un buen trabajo, con veteranos como Llaverola y Pelícano pero también con jugadores jóvenes. De todas formas, nosotros hemos demostrado que somos sólidos. No nos vale otra cosa que ganar”.



Juan Copa confía en sacar lo positivo de la decepción del martes. “Hemos luchado hasta la final en la Copa y ahora estamos compitiendo tanto en Europa como en la OK Liga. Esperemos que al final tengamos alguna alegría”.

El entrenador verdiblanco asegura que “físicamente estamos como motos. Con muchas rotaciones y mucho ritmo. De todas formas, nos vendrá bien el parón de Semana Santa para descansar”.