Joselu dice que la lesión le hará más fuerte y que regresará con más ganas

Su sueño en el RC Deportivo se esfumó a los veinte minutos; una durísima entrada de Raúl García truncó el estreno de Joselu Mato con su nueva camiseta.

Inmovilizado por culpa de un esguince de grado III que le apartará de la competición entre dos y tres meses, el atacante ha tenido tiempo para reflexionar.

Su única conclusión es que volverá con más fuerza que nunca a los terrenos de juego, luchará para acortar los plazos y nunca arrojará la toalla.

“Sigo teniendo ganas igual, sigo siendo muy optimista, la ilusión no la voy a perder por lo que pasó; esto me hará más fuerte, poco a poco quiero recortar días para volver cuanto antes y que sea una buena recuperación”, comentó en su alocución ante los medios de comunicación de Abegondo.

El jugador trata de extraer siempre el lado positivo de cualquier situación; en este sentido, indicó que “esperemos que esto sirva para que cuando vuelva todo sea para mejor y ayudar al equipo en todo lo que pueda aportar, estar cuanto antes para ayudar y sobre todo seguir con esta ilusión que tengo para afrontar esta temporada”.

Consciente de que la pronta recuperación pasa por el trabajo concienzudo en el día a día, el atacante de Silleda prefiere no marcarse una jornada para su reaparición como jugador deportivista. “No tengo plazos en mi cabeza, quiero recuperarme cuanto antes y bien para que la lesión quede ahí y no me dé problemas a la larga. Tengo grandes compañeros en el vestuario que me van a ‘romper la cabeza’ y aburrirme no me voy a aburrir”, agregó.

El severo percance padecido por el ‘7’ deportivista coincidió con una fase del encuentro ante el Athletic Club en el que el futbolista estaba gozando de buenas sensaciones sobre el césped de Riazor.

“Llevaba una semana aquí, necesitaba adaptarme al equipo, tenemos una gran plantilla, un gran cuerpo técnico y eso también me ayudó. En los primeros cinco minutos me costó un poquito, pero luego me sentí más suelto, recibí más balones, creo que tenemos una gran plantilla y estábamos jugando muy bien. La pena es que solo pude jugar veinte minutos, me gustaría que por lo menos hubiera sido en el minuto 80 y disfrutar un poco más de Riazor y la gente”, destacó.

“Desde el calentamiento tenía muchas ganas de jugar, muy ilusionado, los primeros cinco minutos me costó la adaptación, después me sentí más cómodo, más suelto, el equipo necesitaba de esa salida, aproveché esos espacios que había hasta que no pude jugar más”, agregó.

Preguntado por la acción en concreto en la que cayó tendido en el campo de juego, tras la brutal entrada de Raúl García, el gallego detalló el dolor inmediato que experimentó.

“En ese momento lo único que se me caía era la rodilla, me dolía bastante, intenté probar en la banda; nunca había tenido una lesión anterior, intenté probar, decidí salir y fue la mejor opción porque podía ir a más. En frío me lo tomé un poco mejor porque solo son 20 minutos pero he disfrutado mucho y esperemos que sea para mejor”, dijo.

Mentalizado para encarar desde el pasado domingo la rehabilitación del mejor modo posible, Joselu confesó en sala de prensa que confía a ciegas en los servicios médicos del RC Deportivo y que en principio descarta realizar parte de la recuperación en tierras inglesas (es propiedad del Stoke City).

“Hablé con el Stoke, están preocupados, los fisios de allí eran compañeros míos, amigos, pero el Deportivo tiene un gran cuerpo médico y quiero tratarme aquí, estoy muy cómodo y espero ir quemando etapas. De momento no puedo conducir para ir a Silleda, pero mis padres están cerca, mi mujer también y eso ayudará a recuperarme antes”, expuso.