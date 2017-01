Joselu: "Ahora sí tenemos una plantilla bien formada"

El Deportivo ha permitido a Joselu regresar a Galicia después de buscarse la vida en Alemania e Inglaterra. El delantero de Silleda aterrizó en A Coruña con la etiqueta de titular, pero una lesión de rodilla en su primer partido como blanquiazul apenas le permitió participar en la primera vuelta

. --Menuda manera de romperte los esquemas.

--Está claro. Vienes con unas expectativas muy positivas, pero el primer día se derrumban. Estás fuera de competición cuatro meses y medio y se da casi por perdida la primera vuelta, necesitas recuperar físicamente para estar al cien por cien y cuando ya lo estás, el equipo está reaccionando bien. Esto es el fútbol.

--Tu baja coincidió con un momento espectacular de Andone. ¿Te sorprende el nivel que está ofreciendo?

--No, aporta mucho al equipo, nos está dando mucha vida. Necesita estar en el área para coger todos los balones que coge. Es el futbolista que nos está dando más puntos. Ahora tiene que seguir así, con esa confianza.

--Lástima que cuando habéis jugado juntos, el equipo no ha funcionado.

--Puede ser. Hay muchos sistemas que pueden funcionar o no. Al final el míster toma esas decisiones y nosotros salimos al campo e intentamos hacerlo lo mejor posible y complementarnos lo mejor que sabemos. Unos días, como el del Bernabéu, saldrá bien, o como frente al Athletic, que empezamos bien con dos delanteros, pero no siempre va a funcionar. Hemos jugado partidos desastrosos con un solo punta y otros en los que hemos estado bien y hemos hecho goles con dos. Cada partido es un mundo.

--¿A qué nivel estás ahora?

--Yo me veo bien, la rodilla me responde y físicamente me encuentro bien. Está claro que, a medida que acumulas minutos te vas encontrando mejor. He tenido sólo dos partidos como titular en la Liga, mientras que hay compañeros que ya han sumado 20 partidos entre Liga y Copa.

--El pasado viernes, ante Las Palmas, no estuviste muy cómodo.

--No, tuve que adaptarme a unas posiciones en las que no estoy acostumbrado a jugar, pero hay que hacer un esfuerzo en ese momento porque el míster te lo pide y hay que sacrificarse por el equipo. Al final rascamos un punto en un partido en el que el equipo empezó desastrosamente mal.

--Viendo cómo empezasteis la Liga, casi podemos decir que la primera vuelta ha sido buena.

--Sí, comenzamos la temporada muy mal. El equipo no tenía un ritmo de juego, no tenía una ideología de fútbol, somos muchos jugadores nuevos y no es fácil coger una plantilla desde cero y hacerla jugar al fútbol. A base de partidos y de entrenamientos, el equipo ha cogido esa confianza y ese rol de intentar jugar al fútbol, mantener la posesión e intentar hacer goles. Al principio de temporada nos costaba mucho hacer goles y ahora marcamos en casi todos los partidos. Hay que quedarse con lo bueno, que llevamos 19 puntos y que vamos de menos a más.

--Y mantenéis un colchón sobre el descenso.

Sí, te adaptas a que los equipos de abajo no están sumando y hay que dar muchas gracias porque en los tres últimos partidos hemos sacado tres puntos y los de abajo prácticamente no han puntuado, entonces cada jornada nos estamos alejando un poco más de la zona de descenso.

--¿Es el mejor momento del Deportivo?

--Sí, al principio siempre estábamos con la incertidumbre de que, aunque el equipo hiciera un gol, el rival siempre nos iba a causar problemas. Me acuerdo del partido con el Leganés, que en cinco minutos nos ganaron, pero ahora esas cosas no nos pasan. Somos un equipo que, en casa sobre todo, vamos a atacar desde el primer momento, a hacer el número máximo de goles

. --¿Qué le pides a la segunda mitad de la temporada?

--Jugar el máximo número de partidos posibles, intentar ayudar con goles a que el Deportivo se mantenga en Primera División y empezar este sábado con la primera victoria fuera de casa.

ETAPA CELESTE

"No me arrepiento de mi pasado; sin él no estaría aquí"



--¿Tu pasado en el Celta te pesó a la hora de fichar por el Depor?

--No, al final somos profesionales y no hay que mirar más allá. No me arrepiento de todo mi pasado, de toda mi carrera y las alas que me dio el Celta para salir adelante. está claro que sin eso no estaría aquí hoy en día. al final, yo soy un profesional, he firmado con el Depor este año de cesión, voy a darlo todo por el Depor y no tengo que pensar en mi pasado, si he jugado en el celta o he dejado de jugar. Yo soy un futbolista y lo que quiero es jugar partidos.

--Estás cedido por el Stoke City, así que no tienes demasiado poder de decisión, pero ¿te gustaría seguir en el Deportivo la próxima temporada?

--Es muy temprano aún, estamos a final de enero y queda mucha Liga. Yo lo que quiero es centrarme, no lesionarme y ayudar a cumplir los objetivos, y luego ya se verá.

- ¿Tendrás mayor protagonismo a partir de ahora?

- Ojalá. Espero no volver a lesionarme, que al final fueron muchos meses fuera de la competición y ahora poco a poco estoy entrando en el equipo.

-Llegan refuerzos para las bandas, que os van a venir muy bien a los delanteros.

--Entre los que vienen y que se han recuperado los que estaban lesionados, ahora sí podemos decir que tenemos una plantilla más o menos bien formada

. --¿Qué partido esperas ante el Eibar?

--Muy complicado. Ellos en su campo son muy fuertes, este año están haciendo un fútbol muy bueno, aparte de esa fama que tienen de ser un equipo robusto y buscar mucho el balón largo. Nos vamos a encontrar con un rival que va a querer ganar y que va a intentar no dejar escapar ningún punto más de su campo, sobre todo después de haber encajado cuatro goles contra el Barcelona.

--El Eibar nos tiene acostumbrados a hacer una primera vuelta sobresaliente y hundirse en la segunda.

--Pero este año los veo de otra manera, están jugando un fútbol totalmente diferente, están intentando combinar más

UN TROTAMUNDOS DEL FÚTBOL

"Estoy donde quiero y soy feliz de estar cerca de mi familia"



Celta, Real Madrid Castilla, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Stoke city y Depor. Pese a su juventud, el delantero gallego es un trotamundos que ha jugado en siete equipos distintos en los últimos diez años.

--¿No quieres dejar de hacer las maletas?

--Cada año estoy centrado donde tengo que estar. El fútbol me ha llevado a viajar bastante y disfrutar de otros países, pero estoy muy orgulloso de ello porque son decisiones que tomo yo también y que forman parte de mí.

--¿Cuesta cambiar el chip cada verano?

--No, para eso está la pretemporada. ahora mismo estoy en España y sí que es mucho más fácil para mí. En alemania, sobre todo, sí me fue algo más difícil, pero eché tres años y al final me fui acostumbrando al país y a su forma de vida

. --¿Qué fue lo más duro en Alemania?

--Que insisten mucho en el idioma. Te dicen que tienes que hablar alemán, tienes que controlarlo y la comunicación con los compañeros era muy complicada. Tuve la suerte de que viajé con mi mujer, que es mitad holandesa y habla holandés, alemán e inglés a la perfección, lo que me facilitó mucho las cosas en los primeros meses. Después, ya empecé a tener soltura.

--Gracias a la Bundesliga y la Premier, ahora dominas el alemán y el inglés.

--Me defiendo bastante bien en ambos. Son oportunidades que te da el fútbol y para un futuro es muy importante tener idiomas y cultura general.

--¿Tanto viaje te ha ayudado a madurar?

--Sí, está claro. Me voy del castilla a un Primera División en un país completamente nuevo para mí y eso te da madurez, te ayuda a ser más fuerte mentalmente para afrontar los años de la mejor manera posible y, sobre todo, cuando te enfrentas a una situación adversa, como este año con la lesión importante que tuve al principio de temporada.

--¿En qué Liga te sientes más cómodo?

--En Alemania fueron mis mejores años. Hice muchísimos goles, disfruté de jugar competiciones europeas y me sentí muy identificado pero, por circunstancias, tuve que cambiar. además, en España es más fácil por el tema de la adaptación, porque siempre es mucho más fácil jugar en tu país. Así que en alemania y España es donde más cómodo me siento. Inglaterra es una Liga muy difícil. Son muy suyos y les gusta el jugador inglés y cuesta más la adaptación. Es muy bonita, muy competitiva, económicamente está por encima del resto, pero el ritmo de vida es muy diferente.

--¿Tenías ganas de regresar al fútbol español, además, volviendo a Galicia?

--Sí, llevo muchísimo tiempo fuera de casa y ahora mis padres pueden disfrutar un poco más de mí, de verme jugar y tengo su apoyo. Estoy disfrutando mucho y aunque es un año de cesión, al final estoy donde quiero estar y estoy feliz de estar cerca de mi familia.

--¿Qué es lo que más echabas de menos?

--comer (se ríe). Un poco de todo, porque al final tienes morriña de varias cosas. cuando llevas un tiempo fuera y regresas, valoras mucho más las cosas que antes.

--Así que te gusta comer.

--Sí, me gusta muchísimo. Es un problema que tengo y a la vez una suerte, porque genéticamente lo quemo todo, no suelo engordar, entonces intento mantenerme un poco con cuidado, pero sin privarme demasiado. Disfruto mucho.

--Ahora estarás aprovechando para comer los guisos de tu madre.

--Sí, los guisos, el churrasco de los domingos y algún marisquito de vez en cuando, porque en esos países no puedes comer todo eso.