Jordi Alba: “Diego Costa nos da mucho e hizo un partidazo”

El defensa de la selección española Jordi Alba mostró su “respeto” por las declaraciones del hispano-brasileño Diego Costa tras el partido ante Bélgica y recalcó que el delantero hace “un trabajo excepcional” y les da “mucho”.

“Estamos con él, es un jugador importante, nos da mucho. Hace un trabajo excepcional, pese a que en el partido no marcara gol”, indicó Alba en rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde aseguró que Costa hizo “un partidazo”.

Además, no quiso hacer referencia hacia cuál delantero le gusta más a él. “Me parecen bien todos los que tenemos y los que vengan en un futuro. Todos hacen méritos para estar aquí. Personalmente me gustan todos y me vienen bien todos”, confesó.

El lateral catalán señaló que contra los belgas salieron con “mucha intensidad” y con “mucha ilusión por el cuerpo técnico nuevo”. “El equipo jugo muy bien, defensivamente le puso ganas. Fuimos un equipo compacto, y eso la verdad es que te hace sentir contento”, declaró de la positiva victoria en Bruselas.

“Pudimos jugar al espacio y eso nos vino fenomenal. Son alternativas que nos dan mejores soluciones para intentar ganar partidos, aparte de jugar al toque y en corto, alternarlo con el juego en largo”, añadió el azulgrana. En cuanto al partido ante Liechtenstein, apuntó que “será básico” que cuando pierdan el balón, lo recuperen “lo antes posible” y que su papel puede ser clave. “Los laterales son y serán importantes cuando el equipo está cerrado y los balones a la espalda. Van a hacer mucho daño. Estoy seguro que la actitud será muy buena como la del partido ante Bélgica”, aseveró.

El azulgrana espera que “el ambiente en León sea bueno” pese a que el año pasado hubo pitos hacia su compañero de equipo y selección Gerard Piqué. “Él ha estado siempre comprometido con la selección y siempre ha respetado a todos los jugadores”, zanjó.

Finalmente, en el tema del fichaje del exvalencianista Paco Alcácer por el Barcelona, señaló que el atacante “está tranquilo y muy ilusionado”. “Es un gran refuerzo aunque tiene por delante a tres de los mejores jugadores del mundo. Tendrá complicado jugar pero tiene mucho gol y muestra siempre un gran trabajo. El Barça ha acertado con su fichaje”, declaró.