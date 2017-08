Inmejorable estreno del Fabril ante uno de los gallos

Excelente victoria la conseguida por el Fabril en casa del Fuenlabrada tras el 1-2 final. Hubo remontada ya que los madrileños se adelantaron en el marcador gracias a un gol tras presión de Milla sobre Quique. Los de Cristóbal Parralo tuvieron que esperar a la segunda parte para dar la vuelta al marcador primero con un gol de cabeza de Uxío y luego con un golazo en jugada personal de Óscar Pinchi. Con este resultado el Fabril suma sus primero tres puntos y se estrenará en Abegondo frente al Sanse.

Atrás queda la pretemporada y para el RC Deportivo Fabril se abre una nueva temporada en Segunda División B siete años después de abandonarla. Cristóbal Parralo ha mezclado experiencia y juventud en un filial deportivista que presenta 8 caras nuevas donde destaca el goleador lucense Uxío Dapena procedente del CCD Cerceda. Enfrente un CF Fuenlabrada que quiere volver a luchar por el ascenso de mano de Antonio Calderón que ha mantenido el bloque del año pasado con retoques de calidad.

No sufrió mucho el Fabril durante los primeros minutos del partido. El Fuenlabrada buscaba con balones largos a su delantero Dioni pero la atenta defensa deportivista apenas se inquietaba. Sin embargo, en el minuto 12, error gravísimo de Quique al que se le queda cortísima la cesión a su portero Álex Cobo y Milla, que presionó hasta la extenuación, controla el balón perdido y bate al portero visitante.

El gol hizo daño al Fabril, que sufría para despejar cualquier jugada de peligro local. Hubo que esperar al minuto 29 para ver la primera ocasión visitante con un remate de Uxío a pase de Borja Galán que se fue fuera por poco. En el 38, buena ocasión local con una pared entre Matheus y Dioni que termina con disparo de este último muy desviado de la meta de Cobo.

Volvió a disparar Dioni desde la frontal un minuto después pero Álex Cobo seguía mostrándose seguro en sus intervenciones. No dio tiempo para más y el partido se fue al descanso con el 1-0 en el marcador.

No movieron ficha los entrenadores para la segunda parte aunque Cristóbal sí puso a calentar a varios jugadores del Fabril. En el 47, pase en profundidad a Portilla pero Lucas, muy rápido por bajo, despeja a córner cuando el delantero fuenlabreño estaba dispuesto a disparar. Cuatro minutos después, otra vez Quique falla ante Cristóbal pero éste no encuentra a Dioni en el área del filial herculino.

Por fin llegaría el tanto del empate del Fabril en el minuto 56. Centro perfecto por la derecha de Romay y Uxío en el segundo palo de cabeza logra a placer el 1-1. En el 62, dudoso gol anulado por fuera de juego de Uxío tras sacar una falta Martín. El Fabril estaba mereciendo el segundo gol y el Fuenlabrada era ahora el que se defendía. No tardaría en marcar el segundo el Fabril tras una jugada personal de Óscar Pinchi, que llevaba un minuto en el campo, y golazo por la escuadra tras llegar a línea de fondo y disparar casi sin ángulo. Supo administrar su renta el Fabril para conseguir la primera victoria de la temporada.. l