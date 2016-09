Importante triunfo del Fabril en Calabagueiros

Partido vibrante el que protagonizaron el Barco y el filial deportivista, con muchas alternativas en el juego, pero en el que el Fabril se llevó el gato al agua gracias a los goles de Óscar Pinchi, Borja Galán y Bamba.

El cuadro visitante saltó al campo de Calabagueiros con novedades en el once inicial con respecto a la pasada jornada. Para empezar, Cobo se estrenó en la portería por primera vez en la temporada. El exportero del Lleida sustituyó a Anxo, titular en las tres primeras jornadas. Arnau, tras una semana de baja por lesión, regresó al centro de la zaga. La principal novedad estuvo en la punta de ataque, donde apareció Jardel, la pasada temporada juvenil. Pinchi jugó tirado a una banda.

El máximo goleador de la Tercera División volvió a acudir a su cita con el gol en el campo del Barco. Transcurría media hora de partido cuando Óscar Pinchi hizo el 0-1. Javi Recamán pudo empatar para el Barco desde los once metros, pero no tuvo acierto en la pena máxima. Así se llegó al descanso.

En la segunda parte el partido se abrió, pero el Fabril logró sentenciar el encuentro en cuatro minutos del final con goles de Borja Galán y Bamba.

Los locales recortaron distancias en el descuento mediante Ballesteros, pero ya no estuvieron a tiempo de lograr el empate. Después de haber conseguido un solo punto de los seis últimos posibles (derrota ante el Bergantiños y empate frente al Silva), el equipo de Cristóbal Parralo vuelve a la senda de la victoria en un campo complicado.