La hora de volver

Asfixiado por los corsés italianos, Luis Alberto ya se encuentra con las maletas preparadas para salir de un Lazio en el que apenas ha dispuesto de oportunidades en los seis primeros meses de competición en Italia.

Pese a que desembarcó en la entidad azul celeste a precio de estrella —5 millones de euros—, su adaptación a la Serie A ha sido un fiasco, hasta el punto de que solo ha sido empleado por Simone Inzaghi en dos duelos del torneo de la regularidad.

Inadaptado al férreo estilo de juego transalpino y todavía con contrato en vigor hasta 2021, el mediapunta gaditano dispone de libertad para negociar una cesión para el segundo tramo del actual curso.

El futbolista sueña con la posibilidad de regresar al RC Deportivo, conjunto donde se revalorizó el pasado curso y en el que logró sus mejores sensaciones como profesional; no en vano, en la escuadra de Riazor llegó a disputar 29 encuentros, con una hoja de servicios adornada por seis goles y cinco asistencias.

Su elevadísimo grado de entendimiento con Lucas Pérez (los Zipi-Zape) le catapultó al mercado de verano con fuerza, a pesar de que todavía le restaba un año de contrato en el Liverpool, que decidió traspasarlo al Lazio.

El Depor ya se ha puesto en contacto con su representante para comunicarle la oferta para que recale en calidad de préstamo desde enero.

El club lazial debe analizar la propuesta coruñesa y dar luz verde a una operación con la que su jugador podría revalorizarse después de una etapa de completo ostracismo.

La más que probable llegada de Luis Alberto a la disciplina herculina dotaría a la plantilla de Gaizka Garitano de múltiples posibilidades tácticas.

No en vano, el andaluz se desenvuelve con soltura como enganche y también en ambas bandas, donde fue posicionado el pasado curso por Sánchez del Amo durante varias fases de la campaña.

Aunque sus características no son ni mucho menos similares a las de Ryan Babel, sí podría ocupar la vacante en la titularidad dejada por el holandés en el costado izquierdo del equipo.

Las próximas horas serán claves para determinar el futuro del talentoso medio, ya de vacaciones en España después de haber sido convocado —sin minutos— en el enfrentamiento del Lazio ante el Inter, que finalizó con derrota de los romanos por 3-0.

El préstamo del ‘Pichita’ podría ser el mejor regalo de Reyes anticipado para un Depor necesitado de calidad.