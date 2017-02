“La historia se repite, perdemos el partido al final”

Gaizka Garitano compareció en rueda de prensa con rostro serio y la primera pregunta fue para saber si había visto el segundo gol del Athletic, en fuera de juego. Nada respondió el técnico vasco, aunque su gesto fue revelador al preguntarle qué le parecía este hecho.

“Es el típico partido del Depor fuera de casa. Para todo el esfuerzo que hacemos y todo el trabajo nos estamos yendo de vacío”, se lamentó.

No entiende por qué se escapan los puntos al final porque asevera que el equipo pone “todo lo posible para que no suceda, pero la historia se repite, muchas veces perdemos el partido al final”. Para Garitano, su escuadra volvió a demostrar que tiene “buen juego, orden y muchas cosas buenas”, pero se lamentó de que, “de momento, parece que no está siendo suficiente para ganar fuera de casa”.

Reconoció que al Deportivo le pudo faltar “pillería” en la jugada del segundo tanto del Athletic: “Somos un equipo que hace poquitas faltas, y el segundo gol viene de un balón que perdemos arriba y un jugador se nos va entre cuatro por no hacer falta”. Garitano, asimismo, considera que para todo lo que el equipo hace bien sacan “poca recompensa”. No cree que se trate de un problema mental, a pesar de que se hayan escapado partidos al final. “Un equipo que cree que le van a ir mal las cosas no juega como nosotros lo hemos hecho hoy (por ayer)”. Para él, el Athletic fue menos superior y no presionó tanto como acostumbra en San Mamés. “Para lo que suelen apretar hemos sufrido poco, ha sido de los partidos (en San Mamés) en los que el rival ha sufrido menos”, indica.

Sobre la sustitución de Andone, apeló a que el equipo necesitaba “frescura” arriba.

Garitano indicó que, pese a perder los dos partidos ante el Athletic, el Depor “no fue menos” que su rival.